Sophie Codegoni vs Soleil Sorge/ Lite in diretta e Cipriani sbotta: “Io sono stufa!”

Lite in diretta tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge al Grande Fratello VIP. Le due non se le mandano a dire durante la puntata serale e ne esce un confronto acceso e pepato. “Mi sono sentita umiliata, non ho cercato il litigio e spesso ci passo sopra, eppure mi viene detto che non ho contenuti, che sono rifatta e stupida. Non sono cose carine da dire…”, spiega delusa Sophie. “La mia era solo una battuta, non è paragonabile agli insulti che si è permessa di rivolgermi”, risponde Soleil Sorge, che continua: “Mi ha detto che sono da buttare nella spazzatura e che faccio rabbrividire ed io ho risposto a tono. Non mi sembra il caso di trasformare questa cosa in qualcosa di più grave”.

Le ragazze della casa si schierano a favore di Sophie, a loro dire attaccata ingiustamente da Soleil. “Ha rovinato un momento magico”, dice Valeria Marini. Ad un certo punto interviene anche Francesca Cipriani, che esplode contro Soleil: “Io sono stanca di queste offese, ogni persona ha un percorso da rispettare. Sono stufa è una vita che lotto per queste cose”. Signorini nel frattempo manda in onda il post pubblicato dal padre di Sophie, dove la definisce una “ruba mariti”. “E’ caduto più in basso della mia battuta, padre peggio della figlia…”, commenta Soleil.

