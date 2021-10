Sophie Codegoni vs sorelle Selassié/ “Sparlano di me”: confronto in diretta al GF Vip 2021

Sophie Codegoni è emersa come una figura estremamente positiva dopo lo scontro in puntata tra Soleil Sorge e Ainett Stephens. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha cercato di far capire alla influencer dove ha sbagliato: “Da fuori sembra una cosa forzata, schematica e finta… Tiri fuori un’arroganza che non ti appartiene, tu esasperi questa cosa”, ha detto Sophie. E ha aggiunto: “Da come parli sembri non aver capito di aver sbagliato. E hai sbagliato Sole, te lo dico”.

Sophie non ha avuto paura di affrontare Soleil, che continua a frequentare tranquillamente, e il suo atteggiamento ha colpito in modo positivo Ainett Stephens. Sophie Codegoni si è ambientata in fretta dentro la casa del Grande Fratello Vip. Ma l’ex tronista non piace proprio a Lulù Selassié, estremamente gelosa della simpatia platonica nata tra Sophie e Manuel Bortuzzo.

Sophie Codegoni: arriva il confronto con Lulù?

In una puntata serale Sophie Codegoni aveva espresso la sua idea sul rapporto tra Manuel e Lucrezia: “In una situazione del genere tutto è enfatizzato, non vorrei che lui si sentisse soffocato, fossi stata in lui sarei fuggita”. Ma aveva aggiunto di non essere “una sfascia coppie, rispetto Lulù e Manuel, non mi permetterei mai”. Nonostante tutto Lulù non vede di buon occhio la ex tronista e ha sparlato molto di lei con gli altri coinquilini della casa, sopratutto con le sorelle Jessica e Clarissa. “Ci sono tante persone che hanno conflitti soprattutto con me, che sento e sento. Quando avranno il coraggio di venire qui e dirmelo in faccia, posso fargli considerazione. Che almeno abbiano la furbizia di parlarne quando non sono in camera con loro, altrimenti capisco che ce l’hanno con me”, ha detto Sophie a Miriana Trevisan.

E ha aggiunto: “La cosa che mi fa più ridere è che, mentre sparlano di me, sento osannare queste qualità di dire le cose in faccia, quanto carattere ho, quanto sono diretta e sincera… Ma mai viene detto alla diretta interessata, viene detto alle spalle e devi subire queste tiritere”. Questa sera assisteremo a un faccia a faccia tra Lucrezia e Sophie?



