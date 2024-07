Sophie Cross – Verità nascoste 2: cosa accadrà nella prossima puntata

Sophie Cross – Verità nascoste 2 tornerà in onda martedì 30 luglio 2024 con la terza ed ultima puntata durante la quale la squadra sarà impegnata a risolvere un nuovo caso di omicidio che porterà a galla anche il passato di Gabriel con Sophie che, pur essendo concentrata sul nuovo caso di omicidio, continuerà a sperare di poter ritrovare e riabbracciare il figlio. Nel corso della nuova puntata in onda la settimana prossima che concluderà la seconda stagione, Sophie e la sua squadra saranno impegnati su un caso particolarmente complicato da risolvere non potendo neanche contare sull’aiuto di Gabriel che, sarà alle prese, con una situazione che lo scombussolerà.

Nella terza ed ultima puntata di Sophie Cross – Verità nascoste 2, infatti, Gabriel ritroverà la sua ex fidanzata, oggi sposata con un altro uomo che, essendo in pericolo di vita, potrebbe essere coinvolto anche nel caso di omicidio sul quale sta indagando Sophie con il resto della squadra.

Anticipazioni Sophie Cross – Verità nascoste 2: la morte di Valerie

Nella terza puntata di Sophie Cross – Verità nascoste 2, come svelano le anticipazioni, la squadra sarà impegnata ad indagare sull’omicidio di Varie, una giovane coupier trovata morta in una stanza d’albergo in riva al mare. Le indagini sono davvero complicate perché il dna dell’uomo con cui ha trascorso la notte non può essere utilizzato rendendo così impossibile la sua identificazione. Sophie, Amina e Fred devono gestire le indagini da soli perché il loro superiore, Gabriel Devil sta facendo fare i conti con il suo passato perché nella sua vita ritorna la sua ex fiamma preoccupata per il marito.

La donna è attualmente sposata con un altro uomo e chiede l’aiuto di Gabriel perché suo marito ha ricevuto minacce di morte. Il caso del marito dell’ex fidanzata di Gabriel potrebbe essere collegato all’omicidio di Valerie che conduceva la bella vita nonostante un semplice lavoro in casinò. Da dove venivano tutti i suoi soldi? Le indagini su di lei sembrano ad un punto fermo ma quando il marito dell’ex di Gabriel viene assassinato, i due omicidi vengono irrimediabilmente collegati.