Sophie e Alessandro, chi ha” Benedetto” la copia via messaggio aereo?/ Mistero sulla firma DG…

Nella giornata di venerdì a tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2021 sono arrivati numerosi messaggi aerei, alcuni meno graditi, come quello di Alex Belli per Delia Duran altri che hanno emozionato tutti i concorrenti, come il messaggio destinato a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di un misterioso “DG” che ha voluto fargli sentire tutta la loro vicinanza.

Nel pomeriggio su tutte le teste dei concorrenti è volato un messaggio aereo destinato ad una delle coppie più discussa all’interno del reality con su scritto: “Ale e Sophie benedico il vostro amore per sempre” firmato appunto da “DG”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano “benedetti”

Sia Sophie Codegoni che Alessandro Basciano sono stati molto sorpresi dal ricevere questo messaggio e entrambi si sono subito interrogati sull’identità dell’autore del messaggio aereo e Manila Nazzaro, presa dall’ironia di tutti i presenti alla scena ha cercato di rispondere al quesito della ragazza che continuava a chiedersi chi fosse il misterioso mittente ironizzando: “E’ Don Giovanni!”, mentre Soleil Sorge ha ironizzato sulle figure che gravitano intorno alla coppia dicendo: “Il vostro amore è sacro tra preti e benedizioni!”.

La coppia è stata molto contenta di ricevere questo messaggio, soprattutto dopo che durante l’ultima puntata del reality show il loro sentimento è stato messo a processo da parte di molti dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 e dal conduttore che ha redarguito Alessandro Basciano per alcuni suoi comportamenti nei confronti di Sophie Codegoni non ritenuti opportuni.

