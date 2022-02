Sophie e Alessandro su Barù e Jessica/ “Nominare Nathaly dichiarazione d’amore”

Jessica Selassié e Barù sono diventati la coppia per eccellenza di questo Grande Fratello Vip nonostante tra di loro non sia, ancora, accaduto nulla. I due concorrenti. Mentre cenavano Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno commentato gli ultimi accadimenti all’interno del duo dei concorrenti.

Alessandro ha esordito dicendo: “Stanno sempre insieme a mangiare e fare… lei sta sempre con lui. La differenza con noi è che non si baciano ma fanno tutto insieme. Lei ha aspettato lui per mangiare…cose proprio da coppia”. Evidenziando come il feeling e le attenzioni tra i due sia molto alto: “Lei porta lo scottex, i piatti a tavola. Lui ha cucinato…” fino a sentenziare: “Sono una coppia!”.

Alessandro Basciano poi ha fatto notare a Sophie Codegoni come durante la scorsa diretta del Reality Barù abbia fatto implicitamente una dichiarazione d’amore a Jessica Selassié: “Quando ha nominato Nathaly è stata come una dichiarazione d’amore”.

Sophie Codegoni si è dimostrata pienamente d’accordo con il suo fidanzato aggiungendo: “Sono palesemente una coppia. Lei mangia con lui struccata e in pigiama. Lui in accappatoio…sono una coppia!” La ragazza ha evidenziato anche come tra Jessica Selassié e Barù ci sia molto feeling, proprio come nelle coppie: “Hanno i momenti di silenzio non imbarazzanti che è proprio da coppia che puoi stare zitto senza pensare che devi per forza riempire il vuoto”. Intanto Barù ha fatto il primo passo invitando Jessica nella Love Boat...accadrà davvero?

