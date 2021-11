Sophie e Gianmaria di nuovo vicini: il passato li unisce/ Rinasce la coppia al Grande Fratello Vip 2021?

Grande Fratello Vip 2021: ultimi giorni insieme per Sophie e Gianmaria?

Per Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, al televoto con Miriana Trevisan, potrebbero essere gli ultimi giorni insieme nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo essersi avvicinati ed essersi allontanati per scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne che non riesce a vedere sincerità nell’interesse che Gianmaria continua a dichiarare nei suoi confronti, nelle scorse ore, complice anche la comune amicizia con Lulù Selassiè, si sono riavvicinati. Dopo aver trascorso gran parte della serata nella sauna in compagnia di Lulù, Soleil Sorge, Clarissa Selassiè e Alex Belli, Gianmaria e Sophie si sono ritrovati da soli.

Nella sauna, senza la presenza dei compagni, hanno parlato a lungo scoprendo di avere un passato simile. Sia Sophie che Gianmaria, infatti, hanno avuto un rapporto particolare con il padre. Sophie, tuttavia, è riuscita a recuperare e, dopo aver ascoltato Gianmaria, ha provato a dargli dei consigli.

Gianmaria e Sophie uniti dal passato con i genitori, rinasce l’intesa?

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni hanno parlato del rapporto con i rispettivi genitori. Gianmaria ha ammesso di aver sentito la mancanza di un rapporto con il padre che ha visto in lui soprattutto un amico con cui confrontarsi. “Io sono arrabbiato per delle cose che mi porto dentro da troppo tempo, ma mi rendo conto che oramai la mia vita me la sono costruita ed è inutile che vado a togliermi momenti belli con una persona perché sono arrabbiato di cose successe anni fa”, ha spiegato Gianmaria.

Anche Sophie parla del rapporto con il padre Stefano e svela che, sicuramente, avrebbe approvato Gianmaria e l’avrebbe rimproverata esortandola ad essere più comprensiva. Parlando del rapporto con i genitori, Gianmaria e Sophie scoprano un lato inedito l’uno dell’altra.

