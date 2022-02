“Sophie e Jessica organizzano salvataggi”/ GF Vip, polemica: “Senza microfoni…”

Una conversazione tra Jessica Selassié e Sophie Codegoni ha subito suscitato polemiche tra tutti gli spettatori del Grande Fratello Vip. Le due concorrenti, infatti, nel corso di una conversazione, si sono interrogate sulla possibile catena di salvataggio che il reality potrebbe mettere in scena nel corso delle ultime dirette, in vista della finale il 14 marzo.

Le due concorrenti si sono confrontate facendo una lista di nomi e combinazioni e, nella maggior parte dei casi sia Jessica che Sophie, verrebbero salvate senza particolari problematiche, riuscendosi a garantire un posto all’interno della tanto ambita finalissima del reality show di Canale 5 che, lo ricordiamo, ha preso il via lo scorso 13 settembre e, di conseguenza, si concluderà dopo la bellezza di sei mesi.

Polemica su Sophie Codegoni e Jessica Selassié: organizzano una catena di salvataggi

Ma le critiche nei confronti di Sophie Codegoni e Jessica Selassié non sono cessate, in quanto vi sono stati altri momenti nella Casa che hanno contribuito ad alimentare la discussione sul web e tra il pubblico. Successivamente, Sophie si è ritrovata sotto le coperte assieme al suo fidanzato Alessandro Basciano e, proprio stando ai commenti apparsi sui social, i due avrebbero preso alcuni accordi in vista del nuovo appuntamento di lunedì sera, quando ci sarà una nuova diretta del programma condotto da Alfonso Signorini.

Ciò che ha fatto scatenare la reazione del pubblico è stato il fatto che entrambi i concorrenti non indossassero il microfono. Qualche utente ha addirittura scritto sui social il seguente pensiero: “Stanno organizzando la catena di salvataggi delle nomination in cui hanno escluso Miriana. Jessica voterà Sophie, che voterà Basciano, che voterà Barù. Il tutto, ovviamente, senza microfoni”. Insomma, una strategia di gioco che non ha incontrato i favori di buona parte degli spettatori del GF Vip, delusi da questa pretattica.

