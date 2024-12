Il mondo dello sport è in lutto: è morta Sophie Hediger, atleta svizzera di snowboard cross che ha partecipato alle Olimpiadi invernali di Pechino di due anni fa. La 26enne è deceduta dopo essere stata travolta da una valanga in una località montana, stando a quanto riferito dalla federazione sciistica del suo Paese. L’incidente si è verificato lunedì ad Arosa, dove aveva trascorso molto tempo. Qui è terminata tragicamente la sua vita, mentre praticava un hobby di cui era appassionata, il freeride.

“Siamo sconvolti e i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di Sophie, alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze. È morta tragicamente, brutalmente e troppo presto“, ha dichiarato Walter Reusser, CEO della divisione sportiva di Swiss-Ski che non ha rilasciato ulteriori dettagli sull’incidente per volontà della famiglia e del partner di Sophie Hediger.

SOPHIE HEDIGER, I SOGNI INFRANTI PER UN INCIDENTE

“Per la famiglia di Swiss Ski, la tragica morte di Sophie Hediger ha gettato un’ombra cupa sulle festività natalizie. Siamo immensamente tristi“, ha aggiunto Reusser. Sophie Hediger aveva partecipato alle Olimpiadi del 2022 a Pechino nello snowboard cross femminile e nello snowboard cross misto a squadre. Nella stagione scorsa era riuscita a conquistare i suoi primi due podi in Coppa del Mondo.

Nel gennaio scorso si era piazzata al secondo posto a St. Moritz, in Svizzera, poi a febbraio al terzo posto a Gudauri, in Georgia. Swiss-Ski ha fatto sapere che il sogno di Sophie Hediger era quello di vincere una medaglia ai Campionati Mondiali di Sci Freestyle e Snowboard che si terranno in Engadina, in Svizzera, nel marzo del nuovo anno.

