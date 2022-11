Sophie Maelle, chi è la figlia di Federico Fashion Style/ “Ho sofferto per averla…”

Chi è Sophie Maelle, la figlia di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style ha una figlia, Sophie Maelle. La piccola, come spesso raccontato dal parrucchiere dei vip, è nata grazie alla fecondazione assistita, per via della patologia di cui soffre proprio l’hair stylist. Federico Fashion Style infatti è affetto da varicocele e l’arrivo della bambina per lui è stata una grande gioia: la realizzazione di un sogno. “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano“, ha confermato il coiffeur in una intervista a Chi. Un percorso non semplice, fatto di amore, sacrifici e condivisione. Letizia “Mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio”, ha aggiunto il celebre hair stylist. Spesso e volentieri la coppia sui social condivide le foto della piccola Sophie Maelle. È una bimba con folti capelli ricci, dai colori chiari, come la mamma, e che talvolta si veste in pendant con lei.

Lo scorso 3 ottobre Sophie Maelle è stata ricoverata in ospedale. la bimba è stata ricoverata stamattina per essere sottoposta a un intervento di riduzione di ernia inguinale. Per fortuna tutto è andato bene e infatti in un post Federico ha rassicurato i suoi fan. Dopo aver mosso i primi passi a fatica, la piccola è stata dimessa e al momento è convalescente a casa.

Federico Fashion Style e il ricorso all’inseminazione artificiale

Federico Fashion Style aveva creato un profilo Instagram per sua figlia Sophie Maelle, ma di recente questa pagina è scomparsa dal social. Non sappiamo quali siano stati i reali motivi che hanno spinto Federico Lauri e Letizia ad eliminare il profilo della loro primogenita, ma possiamo immaginare che sia per un fattore di privacy. Dopo anni di sofferenza e di amore, Federico Fashion Style e Letizia sono riusciti a coronare il loro sogno: nel 2015 è arrivata Sophie Maelle, prima figlia della coppia.

L’hair stylist dei vip ha confessato a Chi che il percorso per riuscire ad avere un figlio non è stato semplice, e che lui e Letizia hanno deciso di affidarsi all’inseminazione artificiale: “Io sono fidanzato da 12 anni con una ragazza, Letizia, che mi ha sempre supportato.(…) E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa?”. La piccola Sophie Maelle è sempre presente negli scatti della coppia, e su di lei suo padre ha riferito scherzoso a Chi che la piccola sarebbe “un po’ matta” come la sua madrina, Valeria Marini, frequentatrice del salone di bellezza di Federico Fashion Style.

