Sophie rompe con Clarissa, c’entra Basciano?/ “A tutto c’è rimedio, chiudo… “

Stanno appassionando gli amanti del gossip made in Italy, rendendosi protagoniste di una rivalità extra- Grande fratello vip 6, Clarissa Selassié e Sophie Codegoni. Ad accendere la querelle tra le ex gieffine vip è quest’ultima, ex tronista di #Uominiedonne, che a mezzo stampa – tra le pagine di Chi – taccia la princess etiope di provarci con il fidanzato conosciuto da entrambe nella Casa, Alessandro Basciano. Clarissa replica alle accuse, tra le Instagram stories, a totale smentita delle presunte avances destinate al bell’ex Temptation island. E la querelle tra le ex Grande fratello vip prosegue, con l’ex tronista di Uomini e donne che replica piccata ad un nomignolo affibbiatole dalla principessa e che la taccia di ipocrisia e finto-perbenismo, ovvero “Sophinta”.

Sophie Codegoni replica a Clarissa Selassié: il caso nomignolo extra-Grande fratello vip

Tra le pagine del nuovo numero di Chi magazine, così Sophie Codegoni stigmatizza l’appellativo di “Sophinta”, mosso ai suoi danni da Clarissa Selassié: “Mi sono sempre tolta tutti i sassolini in realtà. Ma pensandoci bene, una volta uscita dalla Casa, la scoperta dei commenti di Clarissa Selassié nei miei confronti mi ha fatto rimanere male”. L’intervento dell’ex Uomini e donne, poi, prosegue sul conto di Clarissa, senza risparmiare le sorella della princess, “Lulù e Jessica Selassié, vincitrice del reality dei vip: “Anche se non ho mai risposto a questa provocazione. Penso di essere stata una buona amica per le sue sorelle, Lulù e Jessica, quindi vedere Clarissa che mi chiamava “Sofinta” nelle dirette non mi è piaciuto”. Da qui, quindi, la scelta dell’ex Uomini e donne di prendere le distanze dalla principessa etiope, Clarissa: “ A tutto, però, c’è un rimedio: ora, infatti, non ho più grandi rapporti con lei”.

Nonostante l’amarezza provata per i rapporti con Clarissa Selassié a quanto pare compromessi -anche per via dell’oggetto del desiderio tra le ex Grande fratello vip, Alessandro Basciano- Sophie Codegoni traccia un bilancio positivo del suo reality, dichiarando di provare nostalgia dei momenti vissuti nella Casa.

