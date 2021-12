Sophie, scenata di gelosia ad Alessandro Basciano/ “Jessica ti ha leccato il petto…”

Jessica Selassié ce la mette proprio tutta per cercare di allontanare Alessandro Basciano da Sophie Codegoni. Entrambe le ragazze, infatti, pur essendosi dichiarata la loro reciproca amicizia, dopo l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne sembrano sfidarsi a colpi di seduzione contendendosi il bel Vippone. In realtà, Basciano dopo una prima indecisione che ha incluso anche Soleil Sorge, adesso sembra essersi concentrato solo su Sophie.

I due ex volti del dating show di Maria De Filippi, infatti, si sono avvicinati sempre di più fino a baciarsi. Ma di tutto ciò Jessica Selassié ne sarebbe ancora all’oscuro e proprio ieri sera, in occasione della festa di compleanno organizzata in suo onore dal Grande Fratello Vip, la maggiore delle principesse etiopi ha deciso di provaci ancora con Alessandro. Una serie di iniziative messe in atto dalla ragazza per attirare l’attenzione del giovane, tuttavia, non sarebbero state gradite particolarmente da Sophie che si sarebbe resa protagonista di una vera e propria scenata di gelosia.

Sophie Codegoni gelosa di Alessandro Basciano, gli fa una scenata

Nel bel mezzo della sua festa di compleanno, Jessica Selassié si è lanciata su Alessandro Basciano facendogli un ballo sensuale sulle note della sexy Lady Marmalade, per poi leccargli lo champagne dal petto dopo che proprio Sophie Codegoni glielo aveva schizzato addosso. Se la scenetta ha fatto sorridere alcuni Vipponi tra cui Eva Grimaldi, a non aver apprezzato particolarmente è stata l’ex tronista che dopo aver raggiunto in bagno Alessandro intento a pulirsi, gli ha fatto una scenata di gelosia: “Così ti ha leccato, mmh…”.

Il giovane ha confermato: “Sì mi ha leccato lo champagne che mi hai buttato”, mentre Sophie gli ha fatto notare il suo imbarazzo in quel momento, al punto da essere diventato completamente rosso. “Sai che non mi piacciono a me queste cose, tutti a dire ‘dai, dai..’ no, non mi è piaciuto”, si è giustificato Basciano. La serata è poi proseguita con Alessandro che si è diviso tra Jessica e Sophie, concedendo però più balli proprio a quest’ultima.



