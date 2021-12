Sophie “Soleil e Jessica? Sono le uniche che qua pensano ai limoni”/ Duro attacco al GF VIP

Soleil Sorge attacca Sophie Codegoni. L’influencer era a tavola con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Rivolgendosi ad Alessandro Basciano, ha detto: “Alessandro devi sapere che il giorno in cui vorrai limonare Sophie basta farle mettere la parrucca”. Alessandro la guarda e ride. La battuta di Soleil Sorge è però arrivata alle orecchie di Sophie Codegoni che l’ha prontamente commentata con Giucas Casella: “Se però non proviamo nei tempi la parrucca potrebbe rovinarsi”.

Giucas Casella è convinto che Soleil e Jessica stiano rosicando. Sophie Codegoni sembra l’abbia presa a ridere ma lancia poi una stoccata a Soleil e Jessica Selassié: “Sono le uniche che qua pensano ai limoni. E’ l’ultima cosa a cui sto pensando”. Sophie dice poi a Giucas che Alessandro le avrebbe fatto una confidenza: “Ale mi ha detto che lo stavano tampinando da tutta la sera e io gli ho detto che quando fanno troppe frecciatine vuol dire che stanno rosicando. Loro pensano che questo atteggiamento sia giusto e che stiano facendo bella figura”. Sophie è convinta che Soleil e Jessica stiano prendendo di mira le persone buone e ammette: “Io non umilio le persone anche perché non ho bisogno di screditare gli altri per emergere”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno trascorso la notte insieme nella casa del Grande Fratello Vip. Sophie ha così di fatto tradito la sua amicizia con Jessica Selassiè tanto da aver rivelato ad Alessandro Basciano alcune confidenze che le sono state fatte dalla principessa: “Lei ad un certo punto si è impuntata sul fatto che deve per forza entrare una persona di cui innamorarsi”, ha detto ad Alessandro. Poi ha aggiunto: “Jessy è venuta da me a dirmi che sono str***a perché in realtà mi piaci tu anche se dico di no. Mi ha proprio detto ‘sai che piace anche a me, quindi se ti piace devi dirmelo’. Io le ho detto che ci può essere un interesse a livello fisico e forse mentale. Poi anche caratterialmente mi piaci”. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno poi trascorso la notte insieme, sul divano abbracciati e sotto le coperte fino alle prime ore del mattino scambiandosi carezze e avvicinandosi sempre di più. Si sono salutati infine, prima di andare a letto, con l’invito di Alessandro a fare colazione insieme la mattina seguente. Come la prenderà Jessica?

