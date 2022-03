Sophie sorprende Basciano dopo il Gfvip/ Lui: “Casa l’ha trovata”

Grande fratello vip 6, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni fanno sul serio: la sorpresa post-reality

Ebbene sì, dopo aver appassionato i telespettatori del Grande fratello vip 6 avviando quella che sarebbe diventata la loro lovestory in corso -sotto lo sguardo indiscreto di telecamere e l’occhio pubblico- Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembrano promettersi amore eterno, con tanto di sorpresa che l’ex tronista di Uomini e donne destina all’ex Temptation island, uniti oggi come forse già scritto nel destino che li accomuna, targato Mediaset.

Di recente la coppia vip ormai rodata ha rilasciato ai media di aver convenuto di andare a convivere insieme a Milano e le prime stories post-reality condivise dai diretti interessati via Instagram fanno da testimonianza di come proceda a gonfie vele la nuova storia d’amore tra le mura del nido d’amore post-Gf vip di Sophie e Alessandro. In questi giorni, non a caso, gli ex gieffini vip si sono concessi una vacanza all’insegna del relax e l’intimità sulla neve, un soggiorno che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno condiviso con il figlio che lui ha avuto da una precedente relazione con Clementina Deriu, Niccolò. E come se non bastasse, a fare da ciliegina sulla torta del fidanzamento benedetto da Alfonso Signorini al Gf vip, è giunta per loro un’intervista di coppia ai microfoni di Verissimo, dove Sophie Codegoni dichiara di sognare una famiglia insieme ad Alessandro Basciano: “Il mio desiderio più grande è diventare mamma, e sogno Ale come papà dei miei figli. Non adesso ovviamente, in futuro”. Insomma, l’ex tronista sembra voler fare sul serio con l’ex Tentatore e quest’ultimo sembra condividere con lei il sogno di mettere su famiglia “allargata” . Tanto che in queste ore segnate da una sorpresa d’amore -che Sophie che destina ad Alessandro- lui condivide il gesto dell’ex tronista con i followers, su Instagram.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sempre più vicini, dopo il Grande fratello vip 2022: il nuovo lavoro di coppia

Tra le Instagram stories condivise con il popolo degli internauti, all’alba del primo giorno della primavera 2022, Alessandro Basciano mostra al popolo del web il regalo che gli destina Sophie Codegoni, ovvero un teddy bear, un orsacchiotto enorme, che l’ex Temptation island immortala in uno scatto dalla caption di ringraziamento indirizzata alla sua amata, come lui ex Grande fratello vip: “Tornare a casa e ritrovartelo sul divano che ti guarda, non ha prezzo. Grazie Sophie Codegoni, ora bisogna trovargli un nome, che casa l’ha già trovata ormai”.

Un messaggio intimo, quello che l’ex Temptation island destina a sua volta all’ex tronista di Uomini e donne, che parla di “casa” tra gli ex Grande fratello vip, come un porto sicuro tra le tempeste. E i fan sono in visibilio per la coppia vip. Ma le sorprese non finiscono qui per i nuovi Raimondo e Sandra Vianello: stando all’indiscrezione lanciata dal blogger Amdeo Venza, i due ex Gf vip avrebbero in cantiere una futura sit-com da realizzarsi in casa Mediaset e trasmettersi a partire dall’autunno 2022 su Italia 1, per la gioia dei fedeli supporters. Staremo a vedere, quindi, cos’altro riserverà loro il destino, dopo la convivenza.











