Sophie Teckel, chi è ex moglie Bobby Solo/ La ballerina che rubò il cuore al cantante

Sophie Teckel, ex moglie di Bobby Solo, rappresenta il primo grande amore del cantante o meglio la prima donna che vorrà sposare. Corre l’anno 1967 quando i due decidono di unirsi in matrimonio: lei è una ballerina e lavora anche come coreografa, mentre il cantante è già al di sotto dei riflettori musicali per via dei suoi grandi successi. In seguito la coppia darà alla luce ben tre figli, Alain, Chantal e Muriel, ma solo il primogenito finirà più volte sulle pagine di gossip per via della sua tossicodipendenza. Il matrimonio con Sophie invece non riuscirà ad oltrepassare i due decenni, terminando in modo definitivo nel 1991. Purtroppo le tante foto realizzate con la moglie Sophie sono parte di collezioni destinate alla vendita e non reperibili online. Una delle poche che è facile trovare in un sito tedesco riguarda il giorno delle loro nozze: per i due sposini una torta a tre piani con la panna e la scelta di due abiti eccentrici quanto originali. Bobby Solo, che sarà protagonista della puntata di Techetechetè di oggi, mercoledì 11 settembre 2019, in cui verranno ripercorsi i momenti principali della sua vita e carriera, indossò in quell’importante occasione un completo con giacca rossa, pantaloni neri e cravatta dorata, mentre Sophie veste in abito lungo e verde con motivi neri, un braccialetto di perle al polso destro.

Sophie Teckel, ex moglie Bobby Solo: una cerimonia pomposa

Non sarà una cerimonia pomposa ad unire in matrimonio Sophie Teckel e Bobby Solo nel ’67. I due si presenteranno infatti all’altare in una semplice chiesetta in cui interverranno amici e parenti. Lei, di origini francesi e giovanissima ballerina, indossa un abito arancione corto ed una pelliccia nera con bottoni, corredando il tutto con un cappello di fattezza simile. Per Bobby invece un ingessato scuro e una cravatta azzurra, una scelta semplice per entrambi che all’epoca è stata immortalata da Marcello Salustri e introdotta in una collezione distribuita dalla Mondadori. Appena un anno più tardi, i due daranno il benvenuto al loro primo figlio, Alain, che vivrà un’adolescenza tormentata prima di riuscire a trovare la propria strada nel mondo della cinofilia. Dai capelli biondi e corti, Sophia rimarrà al fianco del marito a lungo ed in base ad alcune vecchie fotografie di famiglia, pubblicate dai giornali in momenti speciali, è facile notare come da piccolo Alain avesse ereditato la chioma dorata della mamma.

