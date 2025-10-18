Sophie Teckel, chi è la ex moglie di Bobby Solo: insieme da metà anni Sessanta, i due insieme hanno messo al mondo tre figli

Sono state tante le donne nella vita di Bobby Solo, il cantante nato a Roma da una famiglia del Friuli Venezia Giulia. L’artista si è sposato nel 1967, in giovane età, con Sophie Teckel, ballerina francese. La ex moglie di Bobby Solo non apparteneva al mondo dello spettacolo anche se all’epoca dell’inizio della loro relazione era una ballerina agli esordi, dunque molto conosciuta nel suo ambito, vista anche la sua straordinaria bellezza.

Chi sono Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan, i figli di Bobby Solo/ Rapporto splendido con il papà

Dalla storia tra Bobby Solo e la sua ex moglie sono nati tre splendidi figli, molto legati al papà nonostante la storia tra i loro genitori sia poi terminata. Bobby Solo e Sophie Teckel, infatti, si sono lasciati circa venti anni dopo l’inizio della loro straordinaria storia d’amore, che ha visto appunto la nascita di tre ragazzi.

Chi è Tracy Quade, la moglie di Bobby Solo/ "L'ho conosciuta in volo, fu un colpo di fulmine"

Sophie Teckel, chi è la ex moglie di Bobby Solo: insieme genitori di tre figli

Dal primo matrimonio di Bobby Solo sono nati tre figli. Un anno dopo le nozze, arrivate nel 1967, è nato Alain, che con il papà ha un rapporto splendido, tanto da essere anche suo consigliere. Tre anni dopo è nata Chantal mentre nel 1975 è arrivata Muriel. I tre figli avuti dalla moglie di Bobby Solo con il cantante sembrano avere un rapporto bellissimo sia con il papà che con la mamma: nonostante il divorzio dei genitori, infatti, sono riusciti a rimanere “super partes” e a mantenere un legame con entrambi. Per quanto riguarda invece il rapporto che Bobby ha con Sophie, il cantante ha più volte offerto parole di stima per la sua ex moglie, raccontando che il divorzio è arrivato perché non andavano più d’accordo e non per altre ragioni.