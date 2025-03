La passione in comune per l’arte a fare da collante; lui icona del rock, lei ballerina. Stiamo parlando di Bobby Solo e della sua ex moglie, Sophie Teckel: per circa 25 anni hanno condiviso l’amore costruendo una famiglia più che ampia scandita dalla nascita di ben 3 figli: Alain, Chantal e Muriel. Il primo incontro intorno al 1966, poi il matrimonio nell’anno successivo che è durato fino al divorzio del 1991. Un amore comunque importante per il cantautore come testimoniato non tanto dalla durata bensì dalla scelta di ampliare la famiglia con 3 figli.

Oggi Bobby Solo festeggia 80 anni e, nel salotto di Domenica In, ha festeggiato allegramente accompagnato da tutta la sua famiglia. La celebrazione del cantautore ha lasciato spazio anche ad un breve commento sulla rottura con l’ex moglie, Sophie Teckel. Una considerazione incalzata anche dalla presenza di tutti i suoi figli, compresi ovviamente quelli nati dalla sua prima storia d’amore con la ballerina francese.

Bobby Solo ha spesso raccontato con parole di stima e affetto il rapporto con la sua ex moglie Sophie Teckel ma, quando il sentimento ormai lasciava troppo spazio alle divergenze, la scelta di chiudere il rapporto è sembrata la più matura. “Quando non di va più d’accordo o si litiga tutti i giorni o ci si lascia”, ha affermato il cantautore oggi a Domenica In sottolineando dunque l’importanza di prendere una decisione anche se sofferta quando le cose in amore non vanno più come dovrebbero.