Sophie Teckel, ex moglie Bobby Solo/ I figli Alain, Chantal e Muriel

Sophie Teckel, prima moglie di Bobby Solo

Sophie Teckel, ballerina e coreografa francese, è stata la prima moglie di Bobby Solo. I due si sono sposati nel dicembre del 1967. Un anno dopo il matrimonio, nel 1968, è nato il primo figlio, Alain. Tre anni più tardi, nel 1971, è nata la prima femmina, Chantal. Nel 1975, la terza e ultima figlia nata dal primo matrimonio, Muriel. Bobby Solo, al secolo Roberto Satti, e Sophie Tackle sono stati sposati 24 anni, il loro matrimonio è finito nel 1991. Dopo il divorzio il cantante riconobbe la figlia Veronica nata nel 1990 da una relazione con Mimma Foti. Chantal è una business coach e si divide fra Roma e Milano. Muriel è una cake designer nella Capitale. Alain, invece, si è trasferito in Trentino, dove ha fondato un centro di pet therapy.

Il difficile passato del figlio Alain Satti

Alain Satti, primogenito di Bobby Solo e Sophie Teckel, è stato spesso ospite di alcune trasmissioni tv per parlare del suo passato di tossicodipendenza. “Le mie vulnerabilità mi hanno portato a militare all’interno di quelle che erano le proposte di quel periodo. Si iniziava con lo spinello piuttosto che con l’alcool, senza avere una guardia alta rispetto a quello che si incontrava. I miei, mio padre soprattutto, capiscono che è un momento catastrofico. Nel periodo del militare gli eccessi aumentarono ed ebbi un incidente significativo: caddi sui binari del treno Roma-Ostia e a salvarmi fu un maresciallo in pensione. Fui ricoverato e la mia famiglia si allarmò”, ha raccontato a Storie Italiane. Fu Red Ronnie, grande amico di Bobby Solo, di consigliarli di andare da Vincenzo Muccioli a San Patrignano. Nonostante il passato difficile, Alain non ha niente da recriminare al padre: “Noi ci siamo ritrovati da adulti, da padri di famiglia e non ho mai attribuito colpe specifiche ai miei genitori”.

