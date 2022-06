Sophie Teckel, ex moglie di Bobby Solo/ Il primo amore non si scorda mai

Non è necessario che un amore duri per sempre per lasciare in chi lo ha vissuto un bel ricordo. Una situazione che ha vissuto in prima persona anche Bobby Solo, oggi felice al fianco di Tracy Quade che gli ha dato la gioia di diventare di nuovo papà, ma che non può dimenticare il lungo periodo vissuto con Sophie Teckel, ballerina di origine francese sposata nel 1967 e mamma dei suoi figli più grandi.

I due hanno poi divorziato nel 1991, ma hanno cercato di mantenere buoni rapporti soprattutto per i loro tre ragazzi. Alain, Chantal e Muriel. La coppia era davvero innamoratissima e non ha voluto usare mezze misure il giorno del sì: lei aveva un abito arancione corto ed una pelliccia nera con bottoni e un cappello, mentre il cantante un completo gessato scuro con cravatta azzurra.

Bobby Solo e Sophie Teckel: storia di un grande amore

Bobby e Sophie sembrano essere la dimostrazione di quanto possa essere vero il detto “il primo amore non si scorda mai“. Ancora adesso l’Elvis Priestley italiano ha belle parole nei confronti della ex ha belle parole nei confronti della donna, che non aveva esitato a mettere da parte la sua carriera per dedicarsi alla famiglia.

A coronare il matrimonio sono poi arrivati Alain nel 1968, Chantal nel 1971 e Muriel nel 1975. Tra i motivi che possono rendere orgoglioso il cantante c’è anche la bella famiglia allargata che è riuscito a creare (tra i suoi figli c’è anche Veronica, conosciuta per la sua partecipazione al “Grande Fratello”), che comprende cinque figli, otto nipotini e più di venti cani. Il suo primogenito in passato ha sofferto di tossicodipendenza, problema che ha superato: oggi gestisce l’associazione “Vita da cani”, che si occupa di pet therapy, e un allevamento di Golden Retrivier.

