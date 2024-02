Sophie Teckel, ex moglie di Bobby Solo/ Primo amore dell’artista: dal matrimonio, alla rottura definitiva

Sophie Teckel, chi è la prima moglie di Solo: un grande amore

Nel pomeriggio di oggi a La volta buona di Caterina Balivo, sarà ospite il grande artista Bobby Solo. Il cantautore ha avuto una carriera ricca, come anche la vita sentimentale che gli ha dato ben cinque figli. Sophie Teckel è stata la prima donna a conquistare il cuore del Elvis italiano.

Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan, chi sono i figli di Bobby Solo/ "Ho dei rimpianti ma..."

La ballerina di origini francesi e l’artista si sono perdutamente innamorati in gioventù, e si sono sposati nel 1967. Dalla loro unione sono nati i figli grandi dell’artista: Alain nel 1968, Chantal nel 1971 e Muriel nel 1975. Purtroppo, il grande amore è finito, e nel 1991 la coppia divorzia. Nonostante questo, sono rimasti sempre in buoni rapporti soprattutto per dare serenità ai figli.

Tracy Quade chi è, moglie di Bobby Solo/ "È una donna molto buona ha una grande pazienza, è davvero generosa"

Bobby Solo, dopo la rottura con Sophie Teckel: arriva Tracy Quade

Attualmente, dopo la fine della storia d’amore con Sophie Teckel, Bobby Solo è felice al fianco della seconda moglie Tracy Quade una hostess coreana conosciuta durante un volo: “E’ stato un vero e proprio colpo di fulmine. Appena l’ho vista, mi sono follemente innamorato e ho detto al mio manager che l’avrei sposata. Lei non mi conosceva, ma il capo cabina sì e le disse di chiedermi un autografo. Io glielo feci, ma in cambio le chiesi il numero“.

Dal loro matrimonio è nato il più giovane dei figli del cantante, Ryan creando una famiglia allargata che sembra andare d’accordo: “Mia moglie Tracy mi disse che non aveva più il ciclo. Pensammo alla menopausa, ma per scaramanzia comprai un test di gravidanza. Era incinta. Ridiventare papà dopo quattro figli e otto nipoti la considero una seconda chance” aveva raccontato il cantante dalle pagine ‘La Stampa.

Bobby Solo amaro a Domenica In: "Sanremo? Dal 2003 ci provo ogni anno"/ "Little Tony manca moltissimo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA