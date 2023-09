Sophie Turner e Joe Jonas in crisi?/ “Sono a un passo dal divorzio” l’indiscrezione

Sophie Turner e Joe Jonas, a un passo dal divorzio? Lo scoop

Sophie Turner e Joe Jonas, dopo quattro anni di matrimonio, sarebbero in procinto di divorziare. La loro favola d’amore, iniziata nel 2016, si starebbe per rompere definitivamente. A lanciare l’indiscrezione il portale TMZ, secondo cui Jonas avrebbe incontrato già diversi avvocati divorzisti, per porre fine definitivamente all’unione con l’attrice 27enne.

La coppia, secondo la fonte, starebbe attraversando una profonda crisi da ben sei mesi e sarebbe solo il papà ad occuparsi delle bambine. Nonostante non ci siano segni evidenti di questa difficile situazione, da qualche settimana, sembra che il cantante non porti più la fede. Inoltre, Sophie e Joe avrebbero già messo in vendita la villa a Miami che avevano comprato appena un anno fa. Sarà tutto vero? Non rimane che attendere le dichiarazioni dei diretti interessati.

Sophie Turner nel ciclone per una frase sul marito Jonas: "Lo faccio ber per"

In piena Pandemia, l’attrice de Il Trono di spade è finita nel mirino del web per alcune dichiarazioni legate alla quarantena : “ Sono un’introversa, una persona molto casalinga e se potessi stare a casa tutto il giorno tutti i giorni lo farei, quindi questa quarantena è perfetta per quelli come per me ” ha dichiarato la Turner, aggiungendo di non sentire “ la mancanza di nulla e di nessuno. Esco solo per portare fuori il cane, ma torno subito a casa” affermava in diretta streaming.

