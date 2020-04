Sophie Turner: “Faccio ubriacare mio marito Joe Jonas”/ “Odia la quarantena e…”

Sophie Turner scatena la polemica parlando della quarantena e svelando il modo che utilizza per costringere il marito Joe Jonas a rispettare le norme di sicurezza previste per contenere il contagio da coronavirus. L’attrice, infatti, durante una diretta streaming da casa sua, ha confessato ai fans di essere serena e di non aver alcun tipo di problema nel rispettare la quarantena. La Turner, infatti, ha confessato di essere piuttosto casalinga amando trascorrere le gironate a casa. “ Sono un’introversa, una persona molto casalinga e se potessi stare a casa tutto il giorno tutti i giorni lo farei, quindi questa quarantena è perfetta per quelli come per me ” ha dichiarato la Turner, aggiungendo di non sentire “ la mancanza di nulla e di nessuno. Esco solo per portare fuori il cane, ma torno subito a casa “, ha confessato l’attrice. Chi, invece, sta avendo qualche problema nel rispettare la quarantena è il marito Joe Jonas che, amando la vita mondana, fa fatica a stare lontano dagli amici. Per tenerlo a casa, però, Sophie Turner ha trovato un metodo alternativo.

SOPHIE TURNER: “FACCIO UBRIACARE MIO MARITO JOE JONAS PER FARGLI RISPETTARE LA QUARANTENA”