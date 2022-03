Sopravvissute, puntata 31 marzo/ Streaming video tv: le storie di Monica e Giovanna

Sopravvissute, la puntata del 31 marzo 2022 su Rai 3

Nella seconda serata di Rai3 di oggi, giovedì 31 marzo 2022, a partire dalle ore 23.15 andrà in onda la nuova puntata della trasmissione Sopravvissute, condotta da Matilde D’Errico subito dopo Amore Criminale. Al centro del nuovo appuntamento, le storie di due donne, Monica e Giovanna, entrambe all’insegna della violenza e del desiderio di dire basta ad una esistenza dominata dalla paura. Monica, dopo essersi sposata, scoprirà ben presto come la sua vita coniugale sia molto più simile ad una prigione. Il marito renderà la vita impossibile non solo a lei ma anche alle figlie, che crescono con il terrore della figura paterna, tra insulti, minacce, maltrattamenti, scatti d’ira e manipolazione economica.

Solo dopo l’ennesima aggressione con tanto di minaccia con un coltello, Monica decide di chiamare i carabinieri e rivolgersi ad un centro antiviolenza lasciando insieme alle figlie il tetto coniugale. Ma il marito continuerà imperterrito a perseguitarla e solo dopo numerose denunce la donna riuscirà finalmente a voltare pagina. La seconda storia sarà altrettanto forte dal momento che Giovanna, appena 16enne è vittima di violenza fisica e psicologica.

Il caso di Giovanna e le info per la diretta streaming di Sopravvissute

Durante la seconda storia narrata nel corso della puntata di stasera di Sopravvissute, scopriremo come l’aguzzino può celarsi dietro le sembianze del bravo ragazzo. Lui è infatti un compagno di classe il cui carattere affabile si trasformerà in quello del manipolatore per eccellenza del quale Giovanna sarà sua vittima. La giovane viene allontanata da amici e famiglia e lui riuscì a prendere il controllo totale della sua vita indicandole come vestirsi, chi frequentare e impedendole di usare i social. Solo dopo la scoperta che lui chattava con altre ragazze, Giovanna apre finalmente gli occhi decidendo di lasciarlo. Qualche giorno dopo, in cerca di un chiarimento, lui sarà già abbracciato ad un’altra e dopo una reazione violenta subirà un’aggressione fisica. Grazie alla sua famiglia trova la forza di denunciare

Nel corso della puntata di oggi di Sopravvissute, in studio interverrà la psicologa clinica Silvia Michelini che ci aiuterà a comprendere gli atteggiamenti di vittime ed aguzzini. Il programma, in onda con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, potrà essere seguito non solo nella seconda serata di Rai3 ma anche in streaming tramite sito e app ufficiali si RaiPlay. Attraverso le medesime piattaforme sarà disponibile anche la replica streaming dell’appuntamento odierno.











