Sopravvissuti 2 si farà?/ Anticipazioni sulla seconda stagione: altri misteri da risolvere ma…

Sopravvissuti 2, la seconda stagione ci sarà?

Sopravvissuti, la fiction di Rai1, si prepara a svelare i suoi misteri. Nella serata di oggi, 1 novembre 2022, va infatti in onda il finale di stagione che, inevitabilmente, solleva un altro quesito per il pubblico che si è affezionato alla serie TV in questa settimane: ci sarà una seconda stagione?

Chiariamo subito che al momento non c’è alcune certezza su Sopravvissuti 2. Non è stata annunciata alcuna seconda stagione dagli addetti ai lavori né, tantomeno, dai piani alti della Rai che, al momento, riflette sui risultati ottenuti da questi primi episodi. La prima stagione di Sopravvissuti non ha infatti ottenuto i dati d’ascolto a cui il primo canale della Rai è abituato. I risultati sottotono potrebbero dunque causare la decisione di non rinnovare la serie.

Sopravvissuti 2, dubbi sulla seconda stagione: ecco perché

Sopravvissuti 2 si farà? Al momento questa domanda non trova risposta. La situazione è in bilico, anche se gli spunti per continuare la storia non mancano. La fiction, basata su situazioni di mistero, ha infatti lasciato lungo la strada una serie di quesiti che, molto probabilmente, l’ultima puntata non riuscirà a risolvere tutti. Questo darebbe alla storia la possibilità di un prosieguo. Se questo è il dato che fa sperare, quello degli ascolti potrebbe però scoraggiare una seconda stagione, almeno in vista di una programmazione su Rai1. Il tema affascinante della serie, innovativo rispetto a quelli a cui il pubblico di Rai1 è abituato, potrebbe aver giocato in modo ‘negativo’, ma potrebbe comunque funzionare su un altro canale, magari Rai2.

