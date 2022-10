Sopravvissuti/ Anticipazioni 24 ottobre: cos’è successo ad Armando? Luca svela tutto

Sopravvissuti, anticipazioni quarta puntata 24 ottobre: chi minaccia i superstiti?

Sopravvissuti alza l’asticella con una quarta puntata, in onda stasera 24 ottobre, al cardiopalma. I superstiti, capitanati da Luca (interpretato da Lino Guanciale) saranno nell’occhio del mirino: qualcuno sa cos’hanno fatto sull’Arianna. Qualcosa di indicibile che non hanno ancora confessato. Nell’episodio 1×07, dal titolo Assassini, il gruppo è sconvolto quando legge quelle scritte davanti alle loro abitazioni che alludono al fatto che hanno mentito sulla dinamica degli eventi accaduti in mare.

La tensione è alle stelle e nessuno si parla. La vera domanda è: chi li sta minacciando? Inizialmente i sospetti si concentreranno su Anita, dato che la poliziotta non li molla un attimo, ed è determinata a scavare a fondo. Poi, su di Léa. La ragazza è stanca di essere trattata come un’estranea da parte del gruppo dei superstiti, soprattutto perché ha passato la loro stessa agonia per un anno, lontana da casa. Quindi Léa decide d’impulso di fuggire da Genova insieme alla sorella gemella. Mentre le due sono in procinto di partire, una notte di pioggia cambia tutto: succede l’incredibile e un evento drammatico impedisce la loro fuga. Intanto, facendo un passo indietro nel tempo, scopriamo che sull’Arianna, Armando aveva chiesto a Léa di sposarlo.

Sopravvissuti, anticipazioni: Luca racconta tutta la verità sulla morte di Armando

La serata con Sopravvissuti si conclude con l’episodio 1×08, Bugie. Come si evince dal titolo, i superstiti devono unire le forze non appena si rendono conto di essere in pericolo. Le minacce continuano e non c’è più tempo da perdere, specialmente perché agendo così stanno solo mettendo a rischio le vite delle persone a loro care. Intanto, le indagini di Anita la portano a trovare una prova schiacciante: dopo la violenta tempesta che aveva colpito l’Arianna, Armando era ancora vivo. Quindi la poliziotta deduce che l’uomo deve essere morto dopo, oppure è stato ucciso da uno dei naufraghi.

Anita sa cosa deve fare: affrontare apertamente Luca. E’ l’unico che potrebbe fornirgli le risposte di cui ha bisogno, nonché il solo che possa sciogliere questo dubbio e capire cos’è realmente successo su quella barca. Luca si trova con le spalle al muro e, di fronte a Sylvie, fa una confessione scioccante sulla morte di Armando. Le anticipazioni ci svelano che Sylvie resterà sconvolta dalle sue parole, mentre Anita non è del tutto convinta dalle sue dichiarazioni…











