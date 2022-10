Sopravvissuti/ Anticipazioni 24 ottobre: Luca confessa com’è morto Armando!

Sopravvissuti, anticipazioni quarta puntata 24 ottobre: qualcuno minaccia i superstiti

Sopravvissuti annuncia un colpo di scena nella quarta puntata, composta sempre da due episodi, in onda il 24 ottobre. La svolta arriverà nel momento in cui i sospetti si concentreranno su due personaggi in particolare che metteranno Luca e gli altri superstiti nel mirino. Secondo le anticipazioni, nell’episodio 1×07 dal titolo Assassini, il gruppo di sopravvissuti riceverà delle minacce inquietanti, scritte sui muri che alzeranno ancora di più le tensioni tra loro. Qualcuno sa la verità su quanto accaduto sull’Arianna e vuole che i superstiti parlino. Inizialmente i sospetti si concentreranno su Anita, dato che la poliziotta non li molla un attimo pur di arrivare alla verità.

Poi, gli indizi porteranno tutti verso Lea. Quest’ultima, stanca di essere trattata come un’estranea dal resto del gruppo, decide di fuggire da Genova, e coinvolgerà la sua gemella nel piano. Tuttavia, le anticipazioni ci dicono che non tutto andrà come Lea aveva sperato, poiché accadrà un evento sconvolgente che impedirà loro di lasciare la città ligure. Mentre assistiamo ai tumulti presenti di Lea, nel passato scopriamo che sull’Arianna, Armando le aveva chiesto di sposarlo.

Anticipazioni Sopravvissuti quarta puntata 24 ottobre: Luca confessa la verità sulla morte di Armando

Il colpo di scena della quarta puntata di Sopravvissuti avverrà con l’episodio 1×08 intitolato Bugie. Il gruppo di superstiti si renderà conto di essere in pericolo di vita. Le minacce ricevute potrebbero nuocere non solo a loro, ma anche alle persone che hanno vicino. Intanto Anita prosegue con le sue indagini e arriva a un punto di svolta quando trova una prova che conferma il fatto che Armando fosse vivo dopo la violenta tempesta che aveva colpito l’Arianna. Quindi l’uomo deve essere morto in mare, o peggio, forse ucciso da qualcuno dei naufraghi…

Arrivato a quel punto, la tenace poliziotta decide di andare da Luca, l’unico che potrebbe sapere come stanno le cose, e affrontarlo faccia a faccia. Il confronto tra i due sarà abbastanza duro, tanto da costringere Luca a confessare tutta la verità sulla morte di Armando. Le sue dichiarazioni lasceranno il segno, infatti Sylvie ne resterà sconvolta, non potendo credere che suo marito sua arrivato a tanto. Al contrario, Anita non si fida delle parole di Luca, e vorrà vederci chiaro nella vicenda.











