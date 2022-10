Sopravvissuti/ Anticipazioni 31 ottobre: Luca porta la famiglia in gita, ma…

Sopravvissuti, anticipazioni quinta puntata 31 ottobre: Luca e Sylvie ci riprovano ma a una condizione

Sopravvissuti arriva a un punto di svolta con la quinta puntata, in onda su Rai1 il 31 ottobre. I superstiti stanno sull’attenti: qualcuno continua a minacciarli, e loro devono inventarsi qualcosa per non destare i sospetti di Anita (che ancora indaga su di loro). E poi ci sono Luca e Sylvie, l’attenzione sarà su di loro in questo nuovo appuntamento. Marito e moglie infatti decidono di riprovarci, gettandosi alle spalle le scioccanti rivelazioni di Luca, ma non sarà per niente facile.

In particolare, le anticipazioni sull’episodio 1×09 dal titolo Speranza ci dicono che Sylvie è sotto shock per quanto Luca ha confessato in merito alla morte di Armando. Eppure è disposta a mettere da parte tutte le sue paure poiché ora capisce che lei e suo marito hanno commesso lo stesso sbaglio. Non sarà facile ripartire, quindi stabiliscono una condizione: d’ora in poi, se succederà qualcosa, dovranno essere onesti l’uno con l’altra. Luca è al settimo cielo: l’idea di ritornare dalla sua famiglia è un sogno. Quindi glielo giura. Questo patto, però, verrà messo a dura prova quando le minacce continueranno, e i sopravvissuti dovranno fare di tutto per riparare al danno, senza farsi notare.

Sopravvissuti, anticipazioni 31 ottobre

Nell’episodio 1×10 di Sopravvissuti, invece, le tensioni proseguono tra il gruppo di superstiti, e ognuno cerca di non destare sospetti come meglio può. In particolare, nell’episodio intitolato Vittime, Luca userà una scusa per lasciare la città, portando la sua famiglia in gita in montagna. Ma niente andrà per il verso giusto. In città, invece, Tano sembra quasi riprendere il controllo con la realtà: dopo aver salutato suo figlio Simone, che gli appariva sotto forma di ricorda, l’uomo è pronto a tornare davvero a casa per prendersi le sue nuove responsabilità. Ha un altro figlio, e dovrà essere presente per lui.

Le anticipazioni ci svelano che anche gli altri sopravvissuti prenderanno ogni tipo di precauzione per restare uniti. La resa dei conti sembra più vicina che mai…











