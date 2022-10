Sopravvissuti/ Anticipazioni prima puntata 3 ottobre: un segreto lega i superstiti…

Sopravvissuti, anticipazioni prima puntata 3 ottobre: l’imbarco, poi la tragedia: cosa nascondono i superstiti?

Al via da stasera Sopravvissuti, la nuova serie di Rai1 con protagonista Lino Guanciale, alla guida di un cast corale. La nuova co-produzione europea porta la firma di Carmine Elia, già dietro La porta rossa. La storia segue quella di un’imbarcazione che, in seguito a una tempesta torna, dopo un anno con solo sei superstiti, metà di quelli che erano partiti. Cos’è successo in quel lasso di tempo? Stasera 3 ottobre andrà in onda la prima puntata composta da due episodi. Secondo le anticipazioni, nel primo assisteremo all’imbarco dell’Ariana dal porto di Genova e conosceremo i personaggi. Al timone c’è Luca, salutato dalla moglie Sylvie e le figlie Maia e Camilla; c’è poi Anita, poliziotta della squadra mobile di Genova, che accompagna il figlio Gabriele e la nuora Marta.

Insieme a loro c’è Lorenzo che arriva in ritardo. L’attrice Giulia, con il marito Frank e il figlio Nino, è la madrina dell’impresa. Tano è solo perché la moglie Paola è ancora troppo provata per imbarcarsi. I figli di Emanuele Mayer, Matteo e Lara, si preparano a salpare. Infine c’è Lea, ospite inattesa e compagna di Armando. Nel corso del viaggio, l’Arianna viene sorpresa da una violenta tempesta e i passeggeri dichiarati dispersi. Un anno dopo, il relitto viene ritrovato con sei superstiti a bordo, di cui ancora non si conosce l’identità. A legarli c’è un oscuro segreto che potrebbe svelare cos’è davvero successo su quella barca…

Sopravvissuti, anticipazioni prima puntata 3 ottobre

Le anticipazioni del secondo episodio di Sopravvissuti ci dicono che nel presente i superstiti cercando di tornare alle loro vite, che sono state stravolte. Luca deve ricostruire il suo rapporto con Sylvie e le figlie. Anita soffre per la morte di Gabriele e se la prende con Marta. Per Lea è difficile ripartire senza Armando. Nino è afflitto dal senso di colpa per la morte dei genitori. Tano non riesce a riprendere contatto con la realtà. E infine c’è Paola, che cerca in tutti i modi di aiutare il giovane.

Ad Anita spettano gli interrogatori di rito, per cercare di capire le dinamiche del naufragio. E quando capisce che i sopravvissuti sembrano tutti dire la stessa cosa, come se il racconto fosse stato concordato tra loro, la poliziotta capisce che deve indagare a fondo per cercare di far luce sulla morte di suo figlio su quella barca.

