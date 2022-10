Sopravvissuti/ Anticipazioni quinta puntata 31 ottobre: chi minaccia i superstiti?

Sopravvissuti, penultima puntata su Rai 1

Questa sera, lunedì 31 ottobre, alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda la quinta e penultima puntata con la fiction “Sopravvissuti”, con Lino Guanciale. L’appuntamento con il gran finale di stagione è previsto per domani, martedì 1° novembre sempre in prima serata su Rai 1. La serie diretta da Carmine Elia racconta la vicenda dell’Arianna, un’imbarcazione che salpa da Genova con a bordo un equipaggio di dipendenti del cantiere che l’ha costruita. E ospiti della famiglia dei proprietari.

Dopo poco, la barca fa perdere le sue tracce. Viene ritrovata dopo un anno, senza metà dell’equipaggio. Il ritorno a casa è complicato: cosa nascondono i sopravvissuti? Quale verità non vogliono raccontare? Scoriamo le anticipazioni degli episodi 9 e 10, rispettivamente intitolati “Speranza” e “Vittime”.

Sopravvissuti, anticipazioni quinta puntata 31 ottobre

Nel nono episodio della fiction “Sopravvissuti” dal titolo “Speranza” Sylvie è molto provata dalle confessioni di Luca riguardanti la morte di Armando. La donna comprende che il marito ha commesso lo stesso sbaglio che, in fondo, ha fatto lei stessa. Non sarà facile ricominciare ma Luca e Sylvie ce la faranno a una condizione: d’ora in poi la verità deve venire prima di ogni altra cosa. Qualcuno minaccia i sopravvissuti che devono correre ai ripari ma farlo senza dare nell’occhio sembra impossibile.

Nel decimo episodio dal titolo “Vittime” i sopravvissuti dell’Arianna si aggirano per la città cauti e guardinghi. Luca, con una scusa, porta la sua famiglia in montagna. Tano sembra pronto a ripartire: libero dagli ossessivi ricordi del figlio Simone, decide di prendersi le sue personalità e fare di tutto per essere un buon padre per l’altro suo figlio, Filippo. Ma riuscirà davvero a tenere fede alla sua promessa?

