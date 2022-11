Sopravvissuti/ Anticipazioni ultima puntata 1° novembre Rai 1: il cerchio si chiude..

Sopravvissuti, anticipazioni sesta e ultima puntata su Rai1 il 1° novembre

Si conclude Sopravvissuti su Rai 1: il 1° novembre, giorno di festa, andrà in onda la sesta e ultima puntata. La serie con Lino Guanciale anticipa il finale di stagione, e anziché essere trasmesso lunedì 6 novembre, lo vedremo martedì, il giorno dopo la quinta puntata. In questo ultimo appuntamento, il cerchio si chiude sui superstiti, mentre continuano ad emergere i fantasmi del loro passato sull’Arianna. In particolare, le anticipazioni sull’episodio 1×11 intitolato Fantasmi ci dicono che i sopravvissuti si sentono braccati e senza via di fuga. Nessuno di loro sa chi potrebbe essere il loro aggressore che li vuole morti, perciò devono stare nell’ombra finché non riusciranno a scoprirlo.

Luca è preoccupato per la sua famiglia, quindi ha consigliato a Sylvie e le figlie di trovare un posto sicuro in cui stare, almeno finché non scopriranno qualcosa su chi li sta minacciando. Quindi la donna porte le figlie dai suoi genitori. Per Maia e Camilla sembra una normale vacanza fuori porta, e per ora ignorano il vero motivo della loro fuga. Intanto Nino tira fuori gli artigli e pensa di sapere chi è l’assassino, quindi pensa di tendergli una trappola. Tuttavia, proprio mentre sta per scoprirlo, il ragazzo commette un errore enorme che potrebbe costargli caro…

Sopravvissuti, anticipazioni sesta e ultima puntata

L’ultima puntata di Sopravvissuti si conclude con l’episodio 1×12 dal titolo Espiazione. Secondo le anticipazioni, la verità sta per venire a galla, e il pericolo è tale da mettere a rischio la vita delle persone che stanno accanto ai nostri superstiti. La rete di inganni e bugie che erano riusciti a costruirsi sta per crollare: qualcuno ha scoperto tutto quello che è accaduto nell’anno in cui sono stati alla deriva, ed è pronto a usare ciò contro di loro. Riusciranno i nostri protagonisti a tenere nascoste quelle verità inconfessabili che potrebbero mettere in dubbio la loro credibilità?

L’azione dell’ultima puntata di Sopravvissuti tornerà a focalizzarsi ancora sull’equipaggio in barca, dove scopriremo come l’istinto di sopravvivenza abbia portato i naufraghi a compiere dei gesti indicibili, al limite dell’umanità, pur di restare in vita e tornare a casa dai propri cari.











