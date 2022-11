Sopravvissuto The Martian/ Su Italia 1 il film con Matt Damon

Sopravvissuto The Martian, film di Italia 1 diretto da Ridley Scott

Sopravvissuto The Martian andrà in onda su Italia 1 oggi, 18 novembre, a partire dalle ore 21.20. La prima serata della rete si tinge di rosso con le eccellenti riprese firmate Ridley Scott. Dopo Alien e Prometheus infatti, si torna nello spazio e più precisamente su Marte. Il film è quindi thriller spaziale in grado di miscelare pericolo, fantascienza e commedia. Il cast è d’eccellenza: Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig, Sebastian Stan, Michael Peña, Sean Bean, Mackenzie Davis, Chiwetel Ejiofor, Donald Glover, Jeff Daniels e Aksel Hennie.

Uscito nel 2015, il film Sopravvissuto The Martian è basato sul romanzo bestseller dello scrittore statunitense Andy Weir, L’uomo di Marte. La sceneggiatura è stata adattata da Drew Goddard, famoso soprattutto per i telefilm targati Marvel e Buffy l’Ammazzavampiri. La colonna sonora del film Sopravvissuto The Martian è invece ad opera di Harry Gregson Williams. Per quest’ultimo è la quarta collaborazione con il regista. Aveva infatti precedentemente lavorato con Ridley Scott in Kingdom of Heaven, Prometheus ed Exodus: Gods and Kings.

Sopravvissuto The Martian, la trama del film

Sopravvissuto The Martian è ambientato in un futuro prossimo. Il protagonista del film, interpretato da Matt Damon, è Mark Watney, botanico della missione NASA Ares 3 con equipaggio su Marte. Una volta a bordo della stazione spaziale su Marte, Watney e il resto dell’equipaggio vengono assaliti da una tempesta di sabbia che li costringe a evacuare in anticipo. Proprio a causa del forte vento, Mark Watney rimane ferito e perde i sensi lontano dal resto dell’equipaggio. Il comandante della missione Lewis, ossia Jessica Chastain, il pilota Martinez, ovvero Michael Peña, nonchè gli specialisti Beck, Vogel e Johanssen, rispettivamente interpretati da Sebastian Stan, Aksel Hennie e Kate Mara lo danno per disperso e lo lasciano indietro. L’equipaggio quindi abbandona la missione e fa ritorno sulla Terra. Mark riprende i sensi e realizza l’accaduto, non può tornare a casa e ha ben poche risorse a disposizione.

Tuttavia, grazie al suo ingegno e agli studi di ingegneria botanica, l’astronauta riesce a costruire una serra dove coltivare patate, in modo da ricevere il sostentamento necessario per sopravvivere almeno finché non riuscirà a contattare la Terra. Inizia quindi a razionare e coltivare cibo, produrre acqua e usa le scarse scorte che gli rimangono. Sulla Terra però, un analista satellitare della NASA, Mackenzie Davis, crede che Watney sia sopravvissuto. Watney nel frattempo ristabilisce la connessione con la base terreste e invia aggiornamenti sulle sue condizioni.

La NASA vorrebbe nascondere al resto dell’equipaggio la folle scoperta, ma l’insistenza costringe i superiori a metterli al corrente dell’errore compiuto. Gli astronauti dell’equipaggio iniziano così a cercare un modo veloce e sicuro per recuperare il collega. Nel frattempo però, la serra di Watney viene gravemente danneggiata e l’astronauta rimane senza rifornimenti. Quando tutto sembra ormai perduto, il giovane astrodinamico, Rich Purnell, interpretato da Donald Glover, escogita un brillante, ma rischioso piano, per permettere ai membri dell’Ares 3 di tornare su Marte e salvare Watney.

