SOPRAVVISSUTO: THE MARTIAN/ Su Italia 1 il film con otto candidature agli Oscar ma…

Il film Sopravvissuto: The Martian è stato un grandissimo successo di pubblico ed è riuscito a incassare un totale di oltre 630 milioni di dollari sommando tutti i biglietti strappati nei botteghini dei paesi nei quali è uscito. Sopravvissuto: The Martian ha inoltre convinto pienamente la critica, che ha espresso esclusivamente commenti positivi nei confronti della pellicola. Un dettaglio che non ha lasciato indifferente l’Academy di Hollywood. La pellicola di Ridley Scott ha infatti ricevuto ben otto candidature agli Oscar (non ottenendo però nemmeno una statuetta dagli Studios) tra cui quelli per le categorie Miglior Film e Miglior Attore. A The Martian sono però stati assegnati due Golden Globe e diversi altri premi o candidature in altri concorsi cinematografici. Iconica rimane una sequenza accompagnata da Startman di David Bowie che vede partire la navicella spaziale sulla quale capeggia il nostro protagonista. Alcuni hanno visto erroneamente questo film come uno spinoff di Interstellar.

Sopravvissuto: The Martian, film di Italia 1 diretto da Ridley Scott

Sopravvissuto: The Martian va in scena su Italia 1 in prima serata a partire dalle ore 21.30 di oggi, 18 novembre.La pellicola del 2015 vede Matt Damon assoluto mattatore e alla regia Ridley Scott. Nel cast troviamo anche Jessica Chastain, Kristen Wiig e Jeff Daniels.

Il film rappresenta un viaggio interiore di un personaggio scritto veramente molto bene e che si accosta agli altri grandi protagonisti della storia del cinema creati dal regista. Con questo film Scott si dimostra artista totale in grado di scrivere storie straordinarie e di spaziare in tutti i generi proprio come in carriera hanno fatto i grandi tra cui esempio numero uno è Stanley Kubrick.

Sopravvissuto: The Martian, la trama: Mark Watney disperso nello spazio

Sopravvissuto: The Martian inizia con un’ambientazione spaziale. L’equipaggio della missione Nasa Ares 3 si ritrova su Marte, ma viene investito da una tempesta di sabbia. La calamità naturale costringe i membri del team ad abbandonare la base e ritornare sulla terra. Ad avere la peggio è l’astronauta Mark Watney, rimasto privo di sensi durante la tempesta e dato così per disperso dal resto della ciurma. Al suo risveglio, Watney, si ritrova abbandonato sul pianeta Marte, con scorte di cibo limitate e pochi strumenti di sopravvivenza.

Pur riuscendo clamorosamente a sopravvivere dando spazio a tutte le sue capacità bio-ingegneristiche e alla sua fantasia, l’astronauta sa bene di dover aspettare quattro anni sul pianeta rosso prima della prossima missione. Dalla Nasa intanto si rendono conto che Watney è ancora vivo ma tengono inizialmente nascosta la notizia al resto dell’equipaggio per evitare che venga travolto dal senso di colpa. La NASA decide quindi di approntare una nave di soli viveri per poter rifornire il sopravvissuto, ma la missione fallisce clamorosamente.

La soluzione è in mano a un giovane astrodinamico: Rich Purnell. Il ragazzo sembra infatti in grado di conoscere la maniera di riportare l’uomo sulla terra sano e salvo sfruttando una fionda gravitazionale. Una missione tutt’altro che semplice, ma che rappresenta l’ultima speranza per tutti.

Video, il trailer del film “Sopravvissuto: The Martian”





