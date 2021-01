Sopravvissuto The Martian/ Video, su Canale 5 il film con Matt Damon (13 gennaio)

Sopravvissuto The Martian sarà il film in onda in prima serata su Canale 5 mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 21.20, diretto e prodotto nel 2015 da Ridley Scott. Il cast del film vede Matt Damon nella parte del protagonista Mark Watney, Jeff Daniels nel ruolo di Teddy Sanders, Sean Bean nella parte di Mitch Henderson e Jessica Chastain nel ruolo di Melissa Lewis. E ancora Mackenzie Davis è Mindy Park, Jonathan Aris ha il ruolo di Brendan Hatch, Donald Glover è Rich Purnell, Chiwetel Ejiofor ha la parte di Vincent Kapoor, Kate Mara è Beth Johanssen, Aksel Hennie è Alex Vogel, Benedict Wong ha il ruolo di Bruce NG, Kristen Wiig è Annie Montrose, Sebastian Stan interpreta Chris Beck e Michael Peña ha la parte di Rick Martinez.

Sopravvissuto The Martian, la trama del film

Il protagonista di ‘Sopravvissuto The Martian‘ è l’astronauta Mark Watney, che viene colpito da alcuni detriti durante una procedura d’evacuazione dalla navicella Ares 3, chiamata a tornare sulla Terra per evitare di essere investita da una tempesta di sabbia su Marte, dove l’equipaggio sta stazionando in una missione NASA. Rimasto solo sul pianeta rosso, Mark riesce a impiantare una coltivazione di patate grazie ai residui rimasti della missione e a creare un piccolo spazio vitale che gli consenta di resistere fino all’arrivo della successiva missione, prevista quattro anni dopo. Iniziano alcune disavventure che rendono Mark il primo uomo in grado di sopravvivere su Marte: grazie al recupero di un rover precedentemente abbandonato, Mark riesce a mettersi in contatto con la Terra, ma un’esplosione distrugge il suo raccolto. Il tempo stringe e dalla Terra non riescono ad inviare viveri a Mark, la situazione sembra drammatica ma Rich Purnell, un giovane astrodinamico, riesce a studiare una manovra che permette all’equipaggio della Ares 3 di tornare su Marte in poco tempo e recuperare Mark. La manovra di recupero è particolarmente complicata, ma alla fine Mark riesce a tornare sulla Terra, venendo celebrato come un eroe assieme ai suoi compagni di missione, che riescono così a cancellare il rimorso di averlo abbandonato in solitudine su Marte.

