Sopravvissuto – The martian/ Video, su Italia 1 il film con Matt Damon (11 marzo)

Sopravvissuto – The martian va in onda oggi, mercoledì 11 marzo, su Italia 1, in prima serata. Si tratta di una pellicola cinematografica di fantascienza diretta nel 2015 dal grande regista americano Ridley Scott, già noto per aver portato alla ribalta grandi capolavori del cinema americano come Il gladiatore, Blade Runner ed Alien – Convenant. Il protagonista di Sopravvissuto – The martian è interpretato da Matt Damon, uno degli attori americano più famosi ed amati in tutto il mondo. Damon è infatti noto per aver preso parte a tantissimi film di successo, come Jason Bourne, The Zero Theorem – Tutto è vanità, La mia vita è uno zoo e Green Zone. Al suo fianco, nel cast, troviamo altri volti noti del cinema hollywoodiano del calibro di Kristen Wiig, Jessica Chastain e Jeff Daniels. Jessica Chastain è molto nota al pubblico internazionale per aver presto parte a film del calibro di The Help, Zero Dark Dhirty ed Il cacciatore e la regina di ghiaccio.

Sopravvissuto – The martian, la trama del film

Ecco la trama di Sopravvissuto – The martian. Ares 3 è l’equipaggio della NASA partito alla volta di Marte per esplorare, finalmente, il suolo del pianeta rosso. Una volta atterrati su Marte, nel bel mezzo della missione, una violenta tempesta di sabbia mette a repentaglio la vita di tutto l’equipaggio, che deve battere in ritirata e fuggire via dal pianeta rosso. Durante la fuga Mark Watney, un membro della Ares 3, rimane gravemente ferito, tanto che il resto dell’equipe crede sia ormai morto. Il resto dell’Ares 3, quindi, fa ritorno sulla Terra mentre Mark, che in realtà non è affatto morto, resta completamente da solo sul pianeta Marte. Al suo risveglio, resosi conto della grave situazione in sui si trova, cerca di mettere in pratica tutte le sue conoscenze al fine di sopravvivere e, soprattutto, contattare la Terra per avvisare la NASA di essere ancora in vita. Tuttavia, sa benissimo che, nell’eventualità in cui riesca a mettersi in contatto con i suoi superiori, i tempi per organizzare e mettere in atto una missione di salvataggio saranno davvero molto lunghi. Aguzzando l’ingegno, Mark riesce a procurarsi da mangiare dando vita ad una piantagione di patate. Inoltre trova il Mars Pathfinder, una sonda lanciata su Marte da una spedizione diversi anni prima, e riesce ad attivarlo mettendosi in contatto con la NASA e segnalando la sua presenza. Riuscirà Mark a fare ritorno a casa? E la piantagione di patate che è riuscito a creare sarà in grado di sfamarlo fino a quando una missione di salvataggio riuscirà a raggiungerlo?

Video, il trailer di Sopravvissuto – The Martian





