Sopravvive per 5 giorni nel bosco bevendo solo vino/ “Pensavo che sarei morta lì”

Decisamente curioso il caso di una donna che è riuscita a sopravvivere per cinque giorni in un bosco, bevendo solo vino. L’episodio, come si legge sulla BBC, ci giunge dall’Australia dove una 48enne è rimasta bloccata in una boscaglia mangiando lecca-lecca e appunto dissetandosi con la nota bevanda alcolica. La protagonista di questo evento alquanto particolare si chiama Lillian, una donna che era partita domenica scorsa per un viaggio in una boscaglia presso lo stato di Victoria, finendo però in un vicolo cieco dopo aver preso una svolta sbagliata, e rimanendo così bloccata nel fango.

Con se aveva solo una bottiglia di vino che doveva regalare alla madre, e tra l’altro era anche astemia. Non sapendo più cosa fare, e disperata, ha chiamato i soccorsi ma evidentemente non è stato facile per gli stessi individuarla nel bosco. Di conseguenza è rimasta da sola con la sua bottiglia di vino fino a che non è stata rinvenuta. “La prima cosa che mi è venuta in mente di chiedere è stata ‘acqua e una sigaretta’”, le parole di Lillian a News Australia, e “Grazie a Dio la poliziotta aveva una sigaretta”.

DONNA SOPRAVVIVE NEL BOSCO BEVENDO VINO: “CREDEVO CHE SAREI MORTA”

La donna è stata trovata a circa 60 chilometri dalla città più vicina e le sue condizioni fisiche non erano eccelse: non era infatti in grado di camminare a lungo, di conseguenza è rimasta nella sua auto, come spiegato dalla polizia di Victoria. “L’unico liquido che Lillian aveva con sé era una bottiglia di vino che aveva comprato come regalo per sua madre”, ha confermato il sergente della stazione di polizia di Wodonga Martin Torpey.

In seguito la vittima di questo evento è stata portata in ospedale dove è stata curata per la disidratazione e rimessa in sesto, tornando nella sua casa di Melbourne poco dopo. “Pensavo che sarei morta lì. Tutto il mio corpo si è spento venerdì”, ha detto, aggiungendo che “stava per arrendersi”.

