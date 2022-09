Soraia Allam Ceruti, fidanzata di Luca Salatino/ Dopo Uomini e Donne la confessione: “Crisi? No, tra noi…”

Soraia Allam Ceruti è la fidanzata di Luca Salatino: un amore nato a Uomini e Donne

Soraia Allam Ceruti è la fidanzata di Luca Salatino, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7. La loro storia d’amore è nata nello studio di Uomini e Donne: lui tronista, lei corteggiatrice, il loro percorso è stato ricco di alti e bassi, poi è arrivato il momento della scelta, ricaduta proprio sulla bella Soraia. Anche dopo la scelta non sono però mancati dubbi e sospetti da parte dei fan della coppia. La lontananza e altri indizi social hanno portato a credere che tra loro fosse finita ancor prima di iniziare davvero, ma le cose stavano diversamente.

Uomini e donne, Roberta e Alessandro avvistati insieme/Ci ripensano, dopo la rottura?

La storia d’amore tra Soraia e Luca non sono non ha vissuto scossoni ma continua a gonfie vele. I due sono molto innamorati ed è stato proprio Luca ad eliminare ogni dubbio con una serie di dichiarazioni d’amore fatte pubblicamente alla sua fidanzata, sui social e non.

Soraia Allam Ceruti e la dichiarazione d’amore di Luca Salatino che smentisce la crisi

Accusato da alcuni fan di non esprimere i suoi sentimenti per Soraia Allam Ceruti, Luca Salatino le ha allora fatto una importante dichiarazione d’amore: “Ho sempre avuto paura. Paura di essere me stesso. La paura di avere vicino una persona che non mi comprendesse. Paura probabilmente d’innamorarmi… Ho sempre cercato una persona buona. Una persona che non mi facesse sentire sempre sbagliato… Ho sempre voluto una fidanzata, un’amica, un’amante una sorella… e tu sei tutto questo. Vedi le cose belle arrivano sempre quando meno te lo aspetti e oggi voglio gridarlo al mondo intero…Ti Amo!”

Uomini e Donne, oggi non va in onda/ Anticipazioni prima puntata 20 settembre

Luca Salatino si è detto poi contento di aver trovato “una persona che è disposta sempre a mettere davanti prima me e poi lei, che è pronta a capirmi, una persona che mi è vicino, sensibile, piena di valori, scherzosa, umile.” Motivo per il quale oggi è finalmente felice e appagato in amore: “Avere una persona così al proprio fianco vi dà una marcia in più nella vita, vi dico la verità.”

LEGGI ANCHE:

Claudia Dionigi incinta, Lorenzo Riccardi una delusione/ "Perché non mi sposi?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA