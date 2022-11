Soraia Allam Ceruti, proposta di matrimonio di Luca Salatino in diretta al GF VIP?/ “Io me la sposo..”

Soraia Allam Ceruti: nuova visita della fidanzata di Luca Salatino?

Soraia Allam Ceruti è la fidanzata di Luca Salatino, concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Questa sera, giovedì 10 novembre, in occasione della sedicesima puntata del reality show di Canale 5 Soraia potrebbe tornare a far visita al suo fidanzato. Nel corso di Mattino 5, infatti, è stato annunciato che l’ex tronista di Uomini e Donne riceverà una sorpresa: considerato che la madre Rita gli ha fatto visita di recente, in molti scommettono che questa volta toccherà a Soraia.

Luca Salatino abbandona il Grande Fratello Vip 2022?/ "Prenderà una decisione"

In questi mesi dentro la casa di Cinecittà Luca ha più volte dichiarato di sentire profondamente la mancanza della sua ragazza. “Anche se non stavamo sempre insieme un pochettino fuori la sentivo sempre. Deve passare un po’ di tempo ma io sono uno che realizza subito. Questa cosa da un lato è bella perché vuol dire che sono innamorato. Quando mi sveglio e non la trovo mi manca, quando devo andare a dormire mi manca un botto. Sicuramente sarà in esperienza che ci legherà ancora di più”, ha confessato Luca Salatino in lacrime ad Antonino Spinalbese.

Rita Papa, chi è la mamma di Luca Salatino "La mia guida"/ In che rapporti è con il padre?

Luca Salatino pronto a fare la proposta di matrimonio a Soraia Ceruti, ma in diretta al GF Vip o a fine reality?

Nei giorni scorsi Luca Salatino, parlando con i suoi compagni di avventura, ha confessato di voler fare la proposta di matrimonio alla fidanzata Soraia Allam Ceruti una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2022. “La mia donna deve stare sempre con il sorriso, ho sempre visto mia madre soffrire, anche per amore. Spero che Soraia quando mi guarda sia orgogliosa di me. Ho bisogno del suo amore, credo di amarla più della mia vita. La lontananza mi ha avvicinato a lei, mi ha dato quello che nessuno mi ha mai dato in vita mia. Abbiamo comprato insieme una casa, a Como, lei sta facendo le pratiche di casa. Mi dispiace non starle vicino in questo momento”, ha detto l’ex tronista commuovendo anche Daniele Dal Moro, che non è riuscito a trattenere le lacrime.

Luca Salatino/ Confronto con Attilio Romita al GF VIP: "tutti dobbiamo migliorare"

Parlando poi con il nuovo arrivato Luca Onestini ha detto: “Mi manca un botto. È come se crescesse sempre di più, qua dentro non posso sentirla. Mi ricordo tutto, la voce, il profumo… Io me la sposo, quando esco da qui le faccio la proposta. So già come chiederglielo”.

Ma attenzione il piano del vippone potrebbe essere stravolto, infatti oggi Signorini annuncia una grande scelta da parte di Luca Saltino, e che sia proprio la proposta di matrimonio alla fidanzata Soraia. Tutto è possibile al GF Vip…











© RIPRODUZIONE RISERVATA