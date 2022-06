Soraia Allam Ceruti, Uomini e Donne/ “Con Luca Salatino? La distanza è un ostacolo”

Soraia Allam Ceruti: “Con Luca la distanza è un bell’ostacolo”

Luca Salatino, ex corteggiatore di Roberta Giusti, ha concluso il suo trono a Uomini e Donne con la scelta di Soraia Allam Ceruti. Il tronista romano ha preferito la 27enne italo-egiziana a Lilli Pugliese. A distanza di qualche settimana dalla conclusione del dating show di Maria De Filippi, Luca e Soraia stanno vivendo la loro storia d’amore lontano della telecamere. Lo scorso fine settimana i due si sono concessi qualche giorno a Como, città natale di Soraia, in compagnia di Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Luca e Matteo sono diventati molto amici durante il loro percorso sul trono di Uomini e Donne e per questo trascorrono molto tempo insieme alle rispettive fidanzate. Questa settimana, infatti, Luca e Soraia sono tornati a Roma e sono stati avvistati insieme a Matteo e Valeria. Soraia ha anche incontrato anche la mamma di Salatino. Nelle ultime ore la ragazza ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram, rivelando che la reazione con Luca procede a gonfie vele: “Siamo all’inizio, ci stiamo conoscendo. La distanza è un bell’ostacolo ma direi molto bene”.

Soraia Allam Ceruti e Luca Salantino pronti a convivere?

Soraia Allam Ceruti ha detto che per il momento il problema della gelosia non si è ancora presentato e che spera di andare presto a convincere con il fidanzato Luca Salatino: “Dove? Dove ci porta il cuore. Roma? Valuteremo ogni possibilità, è ancora troppo presto per prendere decisioni”. L’ex corteggiatrice ha anche parlato dei suoi sogni, tra cui quello di mettere su famiglia: “Tra dieci anni? Vorrei essere appagata e serena, non desidero altro, con la mia famiglia e il mio lavoro. Una via semplice e piena d’amore, il motore di tutto”. Rispondendo ad alcune domande su Luca, Soraia ha detto: “Un suo pregio è che è estremamente buono, affidabile, di cuore, uomo di vecchi valori, sani principi. Difetto: quando va in fissa con una parola non la molla più”. Per quanto riguarda la sua ex rivale Lilli Pugliese, Soria ha ribadito che non sono diventata amiche ma di augurarle ogni bene.

