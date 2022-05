Soraia Cerino, chi è la scelta di Luca Salatino a Uomini e donne/ Preferita a Lilli

Uomini e donne, Luca Salatino registra la scelta tra Soraia Cerino e Lilli Pugliese

La stagione tv di Uomini e donne in corso, in vista dell’estate 2022, sta per concludersi e intanto -stando alle ultime anticipazioni lanciate da Il vicolo delle news- Luca Salatino ha registrato in questi giorni la sua scelta tra le pretendenti in carica al suo trono classico, Lilli Pugliese e Soraia Cerino. Il percorso delle due corteggiatrici, dentro e fuori il contest format tv, alle prese con la frequentazione intima avviata da ciascuna delle due ragazze con lo chef originario di Roma, si è rivelato lungo e all’insegna di alti e bassi. Nell’ultimo periodo, in particolare per Soraia, la quale ha cominciato a prendere le distanze fisiche da Luca, dal momento che il tronista è apparso essere molto complice e in atteggiamenti sempre più intimi con l’altra corteggiatrice originaria di Roma, Lilli. Nella puntata di Uomini e donne andata in onda il 18 maggio 2022, non a caso, Soraia ha manifestato un certo risentimento verso Luca, rispetto alle immagini dell’ultima e romantica esterna che lui ha vissuto con Lilli. Eppure, stando agli ultimi spoiler tv, alla fine Luca ha scelto di uscire di scena da Uomini e donne in coppia con Soraia Cerino.

LDA fa una richiesta a Gigi D'Alessio, reunion di Amici 21? /"Attendo l'invito..."

L’identikit di Soraia Cerino, la scelta di Luca Salatino a Uomini e donne

Forse non tutti sanno che Soraia Cerino ha 27 anni, ed è quindi più giovane di 2 anni rispetto al tronista Luca Salatino (29 anni), originaria di Como, ma ha origini egiziane. La mora pretendente di Luca Salatino nonché diretta competitor della pretendente dagli occhi di ghiaccio al trono classico di Uomini e donne., Lilli Pugliese, inoltre, può dirsi una giovane donna indipendente e in carriera, oltre ad essere di bell’aspetto. Lavora come impiegata e nel curriculum vanta la frequenza ad un corso di marketing nel settore immobiliare. Stando a ciò che perviene, poi, dalle anticipazioni tv di Uomini e donne, c’è inoltre da dire che Soraia Cerino ha dato risposta alla scelta di Luca Salatino ricaduta su di lei: si tratta di un inaspettato “sì”, nonostante le distanze che l’italo-egiziana aveva preso di recente dal tronista, per via di Lilli Pugliese.

LEGGI ANCHE:

Amici 21, Sabrina Ferilli dà della 'cornutella' a Maria De Filippi/ Lei sbotta: "Mi vuoi cogli*nare?"Finale Amici 21, come vedere finale in streaming video/ Da Mediaset a Witty tv, anche in replica

© RIPRODUZIONE RISERVATA