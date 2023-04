Soraia Ceruti accusata “voleva fare successo”/ Dopo l’addio a Luca Salatino…

Soraia Ceruti, nuova accusa dopo l’addio a Luca Salatino

Dopo la fine della sua storia d’amore con Luca Salatino, Soraia Ceruti ha dovuto affrontare giorni non semplici. Non solo per la delusione amorosa, ma anche per i numerosi attacchi ricevuti in seguito all’addio all’ex gieffino. In particolare, è stata accusata di averlo tradito, ma sui social l’ex corteggiatrice ha smentito categoricamente queste voci. Tuttavia, nelle scorse ore, è piombata una nuova accusa su di lei. Come riporta Leggo, tutto sarebbe nato da una diretta social fatta dalla ragazza con uno psicologo.

Un’occasione di studio e di analisi con un esperto, per sviscerare al meglio la fine di questo amore e per comprendere come possa essere superata la delusione, come comportarsi ora e, soprattutto, se ci sono le possibilità di un chiarimento. Tuttavia, nel corso della diretta, è arrivata anche una domanda piuttosto scomoda, rivolta allo psicologo e riferita indirettamente all’ex corteggiatrice. Una follower, infatti, avrebbe chiesto: “E se nella coppia la donna lascia l’uomo perché voleva fare solo successo come si rimedia?».

Soraia Ceruti, la replica alla frecciatina: “Non è assolutamente vero“

Una frecciatina vera e propria, indirizzata a Soraia Ceruti, accusata implicitamente di aver detto addio a Luca Salatino per rincorrere la strada del successo. Di fronte alla scomoda domanda, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne avrebbe fatto un sorriso e avrebbe così replicato: “Non è assolutamente vero, anche perché successo in che senso? Il successo si può fare anche in coppia“. A suo dire, dunque, non è stata la ricerca della notorietà a mettere in crisi il loro rapporto.

Al momento, tuttavia, non sono ancora chiari i motivi dell’addio. I due ex fidanzati non ne hanno ancora apertamente parlato, forse per cercare, in questo complicato periodo, di metabolizzare il dolore. Vero è che la loro decisione ha colto tutti di sorpresa. Il loro amore, dopo Uomini e donne, sembrava inossidabile, ancor più dopo la decisione di Salatino di abbandonare il Grande Fratello Vip poiché insofferente al distacco dalla sua amata. Tuttavia, nelle ultime settimane, qualcosa si è incrinato ed è arrivato l’annuncio dell’addio.

