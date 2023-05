Soraia Ceruti e Luca Salatino: retroscena sull’addio?/ Lei: “Un giorno dirò tutto”

Soraia Ceruti e Luca Salatino, nuovi retroscena dopo l’addio?

La fine della storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Ceruti ha sorpreso tutto il pubblico di canale 5 che ha seguito la coppia prima a Uomini e donne dove si è conosciuta e innamorata e poi al Grande Fratello Vip dove Salatino ha sempre parlato di Soraia svelando anche l’intenzione di sposarla fino a lasciare il reality sentendo fortemente la sua mancanza. Tutto procedeva per il meglio fino all’annuncio di qualche settimana fa quando Luca, in seguito ad alcune segnalazioni, ha annunciato la fine della relazione. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno poi raccontato, ciascuno la propria verità, sul magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi.

Riccardo Guarnieri attacca Ida e Alessandro?/ L'aforisma sospetto...

Soraia ha spiegato di essersi sentita più volte sola e di aver trovato un Luca diverso dopo il Grande Fratello Vip mentre per Salatino, l’amore di Soraia nei suoi confronti era finito già da qualche mese. I due, oggi, hanno intrapreso due strade molto diverse, ma sulla loro storia potrebbe esserci ancora qualcosa da dire.

Soraia Ceruti ha bloccato Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne?/ Il retroscena...

Lo sfogo di Soraia Ceruti

Dopo l’addio, Luca Salatino e Soraia Ceruti hanno smesso di seguirsi sui social dove entrambi sono molto attivi. L’ex tronista pubblica soprattutto contenuti sul proprio lavoro mentre Soraia condivide un po’ di tutto scatenando, spesso, gli haters che non perdono mai occasione per criticarla. E proprio di fronte all’ennesima critica che, negli scorsi giorni, l’ex corteggiatrice si è lasciata andare ad uno sfogo.

“Arriverà il momento in cui i romperò il c***o e dirò come sono andate realmente le cose” lo sfogo di Soraia che è stato poi commentato così da Amedeo Venza – “Soraia è intenzionata a raccontare tutta la (sua) verità sulla fine della storia con Luca! A partire dalle cose accadute e mai dette su Matteo Ranieri fino al motivo reale della crisi”.

Gemma Galgani, frecciatina a Gabriella La Torre dopo Uomini e Donne/ "La manderei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA