Soraia Ceruti e Luca Salatino si sono lasciati dopo Uomini e Donne?/ Una riflessione…

Luca Salatino e Soraia Ceruti in crisi dopo Uomini e Donne?

Nel giorno in cui Uomini e Donne ha trasmesso la puntata della scelta, sono diversi i rumors su una presunta crisi che avrebbe già travolto Luca Salatino e Soraia Ceruti che, oggi, nel corso dell’appuntamento quotidiano con il dating show, hanno emozionato tutti lasciandosi andare alle lacrime per l’inizio della favola d’amore. Tuttavia, non vederli insieme, ha portato molti fan a chiedersi cosa sia successo tra i due dopo la scelta. Anche oggi, infatti, Luca si è mostrato in compagnia di Matteo Ranieri con cui sta trascorrendo un po’ di tempo mentre Soraia si è lasciata andare ad una riflessione che ha allarmato i fan.

“C’è una citazione che ricordo a me stessa, perché mi aiuta molto, quando la rievoco: Se un fiore non sboccia, dai la colpa al fiore o all’ambiente che lo circonda? Giusto? Quindi, se questa pianta non fiorisce… dai la colpa alla pianta, controlli la pianta, o controlli il terreno? Controlli la luce, controlli l’aria intorno, l’umidità. Perché è questo il motivo per cui la pianta cresce, giusto? Quindi noi siamo quel fiore. Ma se non stiamo crescendo se non stiamo germogliando o sbocciando nel modo giusto… qual è il tuo ambiente? Con chi stai parlando? Quali profili stai scorrendo? Di cosa sei pieno nel tuo feed? Di cosa parla costantemente la tua mente? Anche se si tratta del tuo corpo. Quando ti guardi e ti fissi su quella parte del corpo, quello è veleno”, sono le parole di una riflessione che ha condiviso Soraia tra le storie del proprio profilo Instagram.

Luca Salatino e Soraia Ceruti: le parole dell’amica Federica Aversano

A svelare dettagli sulla storia tra Luca e Soraia ci ha pensato Amedeo Venza. Il blogger, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha svelato che tra il tronista e la sua scelta non sarebbe scattata la famosa scintilla e che, attualmente, i due starebbero cercando di trovare un equilibrio. Dopo la messa in onda della puntata della scelta, invece, ha parlato Federica Aversano.

La non scelta di Matteo Ranieri è diventata molto amica di Soraia con cui ha anche trascorso qualche giorno al mare. Attraverso una storia pubblicata tra le proprie storie Instagram, Federica ha pubblicato una foto di coppia scrivendo: “Fate cose belle ragazzi, che Dio vi benedica!”.

