Soraia Ceruti e Luca Salatino si sposano dopo Uomini e Donne?/ Spunta un anello…

Luca Salatino e Soraia Ceruti: l’anello che fa sognare i fan di Uomini e Donne

Luca Salatino e Soraia Ceruti bruciano le tappe convolando a nozze? La coppia, nata nella scorsa stagione di Uomini e Donne, sta trascorrendo la prima estate insieme. In attesa delle vere vacanze, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si stanno dividendo tra Roma dove vive lui e Como dove vive lei. Sui social pubblicando molto dei momenti che trascorrono insieme e, così, nelle scorse ore, Soraia, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato la foto della propria mano con un vistoso anello.

“Ebbene sì ragazze”, ha scritto Soraia mostrando l’anello ai propri followers e scatenando la curiosità di tutti. Fiori d’arancio, dunque, per la giovane coppia? A chiarire tutto ci hanno pensato direttamente Luca e Soraia. “E’ un semplice regalo. Non le ho chiesto di sposarmi”, spiega Luca su Instagram. “Potrei chiedertelo. Dipende da come ci comportiamo”, aggiunge poi l’ex tronista.

Luca Salatino e Soraia Ceruti di nuovo insieme dopo le dediche

Luca e Soraia si apprestano così a trascorrere i prossimi giorni insieme. Dopo aver trascorso qualche giorno lontani, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono rivisti. Negli scorsi giorni, inoltre, i due, sui social, si sono scambiati delle meravigliose dediche d’amore. “Non avrei mai pensato di trovare una persona come te al mio fianco……Sei una parte del mio cuore ❤️ Tu già sai. Amare qualcuno non è solo un forte sentimento, è una scelta, una promessa, un impegno”, ha scritto Luca.

“Piccoli gesti, sguardi attenti, carezze inattese, ridere fino alle lacrime, pianificare, costruire, riservare, insegnare, cantare. Noi. Grazie amore mio”, è stata la risposta di Soraia.













