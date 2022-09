Soraia Ceruti fidanzata Luca Salatino vs Elenoire Ferruzzi al GF Vip/ Attacca:”non ha sbagliato nulla”

Soraia Ceruti al Grande Fratello Vip 2022: confronto con Elenoire Ferruzzi

Soraia Ceruti, dopo aver seguito da casa la prima settimana del fidanzato Luca Salatino al Grande Fratello Vip 7, è pronta ad incontrarlo per ribadirgli il suo amore e infondergli coraggio dopo gli ultimi giorni abbastanza turbolenti a causa dei ripetuti scontri con Elenoire Ferruzzi. Dopo aver visto l’atteggiamento di Elenoire e le accuse che ha rivolto al fidanzato, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Soraia non solo ha difeso Luca, ma ha commentato anche l’atteggiamento della Ferruzzi.

“Non ce l’ho con il mio grande amore Luca, lui non ha sbagliato niente ed era palesemente evidente che giocava e scherzava con Elenoire”, ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha continuato a condividere foto e video del fidanzato sperando di dargli la forza per affrontare l’avventura nella casa. Per Luca, tuttavia, sono stati giorni complicati al punto da aver palesato anche l’intenzione di lasciare il reality. Soraia riuscirà a tranquillizarlo?

Soraia Ceruti: scontro con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso?

Sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 7, Elenoire Ferruzzi non solo ha ammesso di provare un interesse per Luca Salatino, ma non di pensare affatto a Soraia Ceruti convinta che, in realtà, Luca non sia realmente innamorato. le parole della Ferruzzi non sono passate inosservate e Soraia, questa sera, è pronta ad avere un confronto faccia a faccia con la Ferruzzi per difendere la sua storia d’amore con Luca.

Al confronto potrebbe partecipare anche Sara Manfuso rea, secondo l’opinione di Soraia, di aver alimentato le speranze di Elenoire con i suoi discorsi. “la falsità di Sara che dice a Luca che scherzava, quando in realtà è stata la prima ad incoraggiarla, quindi giudico un po’ il fatto di non essere stata un’amica sincera nei confronti di Elenoire. Poteva risparmiarsi certi discorsi che andavano ad illudere appunto Elenoire”, le parole di Soraia nei confronti della Manfuso.

