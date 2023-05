Soraia Ceruti ha bloccato Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne?/ Il retroscena…

Soraia Ceruti e Matteo Ranieri: nessun rapporto dopo Uomini e Donne?

La storia d’amore tra Soraia Ceruti e Luca Salatino, nata nello studio di Uomini e Donne, è ormai finita e sia Luca che Soraia hanno voltato pagina portando avanti i rispettivi progetti. Sull’ex coppia del dating show di canale 5, tuttavia, continuano ad emergere dettagli e retroscena. L’ultimo riguarda il rapporto con Matteo Ranieri. Quest’ultimo è stato un tronista di Uomini e Donne nello stesso periodo di Luca. Condividendo la stessa esperienza, tra Luca e Matteo è nata un’amicizia speciale che è continuata anche dopo la trasmissione.

Tuttavia, poco prima dell’ingresso di Salatino nella casa del Grande Fratello Vip, qualcosa tra i due si è rotto. Una discussione, infatti, ha portato ad un allontanamento che è durato fino a poche settimane fa quando Matteo ha deciso di ricontattare Luca con cui l’amicizia, oggi, è nuovamente viva. Negli ultimi giorni, però, Soraia Ceruti si è lasciata andare ad uno sfogo lasciando intendere di avere delle cose da dire portando i fan a credere che si stesse riferendo proprio a Matteo Ranieri. A svelare, tuttavia, un’indiscrezione su Matteo e Soraia è stato Amedeo Venza.

Lite tra Soraia Ceruti e Matteo Ranieri?

Dopo l’ennesima critica, Soraia Ceruti, negli scorsi giorni, si è lasciata andare al seguente sfogo: “Arriverà il momento in cui i romperò il c***o e dirò come sono andate realmente le cose. Tempo al tempo”. Di fronte a tali parole, Amedeo Venza, sul proprio profilo Instagram, ha commentato così: “Soraia è intenzionata a raccontare tutta la (sua) verità sulla fine della storia con Luca! A partire dalle cose accadute e mai dette su Matteo Ranieri fino al motivo reale della crisi”.

Oggi, attraverso una Instagram Story, Amedeo Venza ha aggiunto un altro tassello alla storia finita tra Luca e Soraia parlando nuovamente anche di Matteo Ranieri. “Soraia ha bloccato Matteo ovunque! L’ex tronista si sarebbe rivelato un falso amico nei suoi confronti voltandole più volte le spalle! Queste alcune indiscrezioni che la stessa Soraia avrebbe raccontato ad alcune persone e non si esclude che lo faccia anche pubblicamente”, le parole dell’esperto di gossip.

