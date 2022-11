Soraia Ceruti, lettera d’amore al fidanzato Luca Salatino/ “Mi manchi ogni giorno, sei tutto!”

Soraia Ceruti, lettera d’amore per Luca Salatino al Grande Fratello Vip

Soraia Ceruti è pronta ad incontrare il suo fidanzato Luca Salatino nella Casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini le mostra le immagini delle lacrime che il suo fidanzato ogni giorno versa pensando a lei, Soraia si dice però dispiaciuta per questo: “Soffro tanto anche io, vederlo stare così fa star male me e la sua famiglia, è un riflesso. Vorrei vederlo più sorridente, bisogna che si azzerano questi momenti così. Vorrei che si godesse questa esperienza in pieno, anche perché fuori avremo tutta la vita per stare insieme.” spiega la ragazza.

LUCA SALATINO ABBANDONA IL GRANDE FRATELLO VIP 2022?/ "Ho preso un impegno"

Lasciata Soraia, Signorini torna da Luca che non sa che a breve rivedrà la sua fidanzata che ha però per lui un ultimatum: o dentro al GF Vip ma con un approccio diverso, o fuori insieme a lei. Per il gieffino arriva una dolcissima lettera della fidanzata, carica di amore.

Soraia Ceruti scrive a Luca Salatino: “Mi manchi ogni giorno, sei la mia vita”

La lettera di Soraia Ceruti è pregna di amore e invita Luca ad essere forte nella Casa del Grande Fratello Vip: “Questo è solo l’inizio della nostra vita insieme. Non ho bisogno di nessuno che mi ami, ho solo bisogno che Luca mi ami. Mi manchi ogni giorno, sei la mia vita”. Lui è in lacrime e ammette che un gesto come questo è più forte di qualsiasi altra cosa.

Soraia Allam Ceruti, proposta di matrimonio di Luca Salatino in diretta al GF VIP?/ "Io me la sposo.."

LEGGI ANCHE:

Rita Papa, chi è la mamma di Luca Salatino "La mia guida"/ In che rapporti è con il padre?

© RIPRODUZIONE RISERVATA