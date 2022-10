Soraia Ceruti preoccupata per il fidanzato Luca Salatino/ Signorini: “È contraria al suo ritiro dal GF Vip!”

Luca Salatino vuole abbandonare il GF Vip: la fidanzata Soraia Ceruti contraria

Luca Salatino è in crisi. L’ex tronista di Uomini e Donne piange e si dispera nella Casa del Grande Fratello Vip perché sente in modo molto forte la mancanza della sua fidanzata Soraia Ceruti. Ad acuire il suo malessere sospetti e polemiche sorte nella Casa nei suoi confronti e nuove liti, prima con Cristina Quaranta, poi con Elenoire Ferruzzi. Il totale di questa situazione è stato l’annuncio di Luca di voler abbandonare il programma, una decisione che troverebbe però totalmente contraria la sua fidanzata Soraia.

È stato proprio Alfonso Signorini ad annunciarlo nel corso del daytime di oggi, svelando che Soraia non è d’accordo con il pensiero del fidanzato che, d’altronde, è al momento uno dei preferiti di questa edizione del Grande Fratello Vip. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Soraia Ceruti interviene sui social contro la Quaranta: “Qua sono tutte grandi donne, ma la sensibilità…”

Soraia Ceruti, dopo un primo sfogo sui social, torna a parlare della lite tra Cristina Quaranta e il fidanzato Luca Salatino. L’ex corteggiatrice contesta il modo e il momento in cui la ex Velina abbia fatto quella provocazione allo chef romano su Nikita.

Sulle storie Instagram, infatti, Soraia Ceruti pone l’accento sulla mancata sensibilità da parte di Cristina: “Qua sono tutte grandi donne e mamme, ma la sensibilità non sa neanche dove sta di casa“. L’ex corteggiatrice, poi, parla anche dell’indifferenza generale che sembra regnare nella Casa: “Se queste persone si comportano così anche fuori, è grave perchè poi che rapporti hai?“. Poi conclude: “Se io vedo una persona in difficoltà cerco di aiutarla e di darle carica” riferendosi al momento di sconforto di Luca Salatino che sta pensando di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 2022. Insomma, secondo Soraia la Quaranta avrebbe dovuto scegliere un momento diverso per parlare di Nikita a Luca in quei termini, rispettando un suo momento di tristezza per la fidanzata che non vede e non sente da un mese. L’ex corteggiatrice tornerà al GF Vip per avere un confronto con i concorrenti?

Soraia Ceruti e il messaggio per Luca Salatino

Dopo aver preso le difese di Luca Salatino, Soraia Ceruti scrive una dedica social al suo fidanzato per incoraggiarlo: “Per quanto riguarda te amore mio, ricordati le parole che ti ho detto quando ci siamo visti l’ultima volta, prima di entrare. Fissatele in testa.

E ancora: “Quando qualcuno ti provoca tu spiega quello che pensi rispondi e te ne vai e poi farai le tue valutazioni. “Tratta la cattiveria come un vento gelido e non come pioggia, ti farà rabbrividire ma non lascerà tracce su dite”.











