Soraia Ceruti replica a Cristina Quaranta e difende Luca al GF Vip/ “Sei ignorante”

Soraia Ceruti replica a Cristina Quaranta: le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice

Soraia Ceruti ha deciso di replicare alle insinuazione di Cristina Quaranta su Luca Salatino. L’ex Velina, infatti, ha litigato con il volto di Uomini e Donne dopo che Nikita si è offerta di fargli un massaggio. Secondo Cristina ci sarebbe della malizia nella richiesta di Pelizon, e questo ha fatto star male lo chef romano che pensa di uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022.

Ad intervenire in difesa del suo fidanzato è proprio Soraia Ceruti, che su Instagram scrive: “Io sempre muta. Ho 28 anni e non 10. Riesco a capire la differenza tra un messaggio con malizia e un messaggio fatto con totale purezza. Cara 40, i neuroni si possono usare anche tutti insieme. Spero per te che questo commento sia stato espresso perché sei ignorante e non per provocazione. Per colpire Luca perché ormai avete capito che è molto amato. Elenoire fai ridere, giuro. I tuoi commenti mi fanno volare. Questo è quello che passa fuori, non altro.” L’ex corteggiatrice ne ha anche per Elenoire Ferruzzi: “Fai ridere, giuro che i tuoi commenti mi fanno vomitare. Questo è quello che passa da fuori non altro“.

Soraia Ceruti il messaggio di incoraggiamento per Luca Salatino

Soraia Ceruti, sempre nel suo sfogo sui social, ha voluto anche lanciare un messaggio di incoraggiamento a Luca Salatino colto dallo sconforto.

L’ex corteggiatrice scrive: “Per quanto riguarda te, amore mio, ricordati le parole che ti ho detto quando ci siamo visti l’ultima volta. Prima di entrare. Fissatele in testa. Quando qualcuno ti provoca tu spiega quello che pensi. Rispondi e te ne vai e poi farai le tue valutazioni. “Tratta la cattiveria come un vento gelido e non come pioggia, ti farà rabbrividire ma non lascerà tracce su di te”.

