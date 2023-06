Soraia Ceruti rompe il silenzio sulla rottura con Luca Salatino/ “Partiranno denunce, ho chat da brividi…”

Soraia Ceruti frecciata a Luca Salatino: lo sfogo sui social

Soraia Ceruti ha risposto ad un’utente che ha palesato la sua preferenza per Luca Salatino, in relazione alla rottura tra loro. L’ex corteggiatrice si è lasciata andare a un duro sfogo, in cui ha attaccato il suo ex svelando di voler procedere legalmente contro di lui.

“Dottoressa buongiorno, lei è proprio certa che le parole di lui siano attendibili? No, perché da persone intelligenti come lei immagino che il beneficio del dubbio ci debba sempre essere. In ogni caso se raccontassi certe cose, mi creda, da professionista qual è, potrebbe rimanere davvero dispiaciuta e mi darebbe consigli da mamma. Ho conversazioni chat da brividi…Un uomo ferito è capace di tutto…da quello che leggo mi ha diffamato… Partiranno denunce. Buona giornata” ha affermato Soraia Ceruti.

Soraia Ceruti: “Arriverà il momento in cui dirò tutto”

La fine della storia tra Soraia Ceruti e Luca Salatino ha sorpreso tutti. La coppia si è lasciata in modo turbolento dando versioni diverse sulle motivazioni che hanno condotto alla rottura. Stanca degli attacchi continui degli hater, L’ex corteggiatrice ha lanciato un avvertimento al suo ex.

“Arriverà il momento in cui mi romperò il c***o e dirò come sono andate realmente le cose” ha tuonato Soraia Ceruti sui social. Amedeo Venza ha poi risposto sotto commentando: “Soraia è intenzionata a raccontare tutta la (sua) verità sulla fine della storia con Luca! A partire dalle cose accadute e mai dette su Matteo Ranieri fino al motivo reale della crisi”. Al momento l’ex corteggiatrice non ha svelato tutti i retroscena, ma certamente non si può dire che i rapporti con Luca Salatino siano pacifici.

