Soraia Ceruti rompe il silenzio sull’addio a Luca Salatino/ “Lo vedevo assente…”

Soraia Ceruti e l’addio a Luca Salatino

Soraia Ceruti e Luca Salatino, per mesi, hanno emozionato i fan del Grande Fratello Vip 2022. Protagonista della prima parte del reality, Luca ha trascorso tutto il tempo della permanenza nella casa pensando continuamente a Soraia e immaginando il futuro con lei dichiarando di essere pronto a sposarla. Dopo il Grande Fratello Vip, però, qualcosa tra Luca e Soraia si è rotto e, in seguito a varie indiscrezioni, Salatino ha annunciato la rottura sui social. Soraia, invece, ha preferito il silenzio almeno fino ad oggi. La Ceruti, infatti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Uomini e Donne Magazine parlando, per la prima volta, dei motivi della rottura.

Soraia Ceruti accusata "voleva fare successo"/ Dopo l'addio a Luca Salatino...

“Ho sentito parole brutte, sono stata incolpata di una serie di cose – io che non faccio del male neanche a una formica – ed è stato avvilente. Mi è dispiaciuto che Luca non mi abbia difeso quando sono stata attaccata online. Anzi, forse ha dato modo di pensare che chi mi attaccava avesse ragione. Forse avremmo potuto dare un miglior esempio: siamo tra i pochi che si sono sempre rispettati e detti la verità, ma poi è finita così”, le parole di Soraia.

Luca Salatino, amicizia finita con Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne?/ "Non vuole neppure sentirlo nominare"

Soraia Ceruti: “Con Luca mi sono sentita spesso sola”

L’amore e la voglia di stare insieme non sono bastati a Luca e Soraia Ceruti per stare insieme e realizzare tutti i loro progetti di vita. Tornando ai motivi dell’addio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aggiunto: “Io ammetto di essere stata nervosa, ma con la convivenza effettiva l’ho percepito diverso. Lo vedevo spesso assente, forse quei quattro mesi chiuso in una casa hanno fatto emergere delle debolezze. Io mi sono sentita molto sola in tanti contesti di vita vera. L’ho portato a Como, gli ho fatto conoscere i miei amici. Penso di avergli dato tutto quello che potevo dare a una persona che si trasferisce”, ha detto Soraia.

Aurora Colombo, stoccata a Soraia dopo la rottura con Luca Salatino?/ "Volete passare per sante…"

Soraia, poi, spiega di non voler scendere nel dettaglio e conclude l’intervista così: “Abbiamo concetti diversi di gelosia, eppure quando io amo non vedo nessun altro”, afferma l’ex corteggiatrice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA