Soraia Ceruti sbotta contro gli haters: “Basta”/ “Dirò come sono andate le cose…”

Soraia Ceruti, sfogo sui social dopo l’addio a Luca Salatino

Dopo l’annuncio ufficiale della fine della storia nata nello studio di Uomini e Donne, Soraia Ceruti e Luca Salatino hanno interrotto tutti i rapporti tornando ognuno alla propria vita. Soraia si sta dedicando ai propri progetti mentre Luca che ha anche ritrovato l’amico Matteo Ranieri si sta dedicando alla cucina condividendo anche le ricette sui social. Tuttavia, proprio su Instagram, diversi utenti continuano a commentare i post di Soraia con critiche e accuse pesanti che, nelle scorse ore, hanno scatenato prima la reazione di un’amica dell’ex corteggiatrice e poi quella stessa della Ceruti.

“Basta! Il famoso imprenditore non era forse di Como? Ah no, ora è di Napoli, perché vi fa più comodo così per fare tante chiacchiere e click su link di beceri pettegolezzi. Le storie purtroppo finiscono ed è una sconfitta per entrambi, non c’è necessariamente di mezzo una terza persona ogni santa volta che un amore giunge al capolinea, questa evidentemente sarà la visione di chi la vita la affronta così! Più amore e meno perfidia, vivrete meglio!”, le parole dell’amica di Soraia che ha risposto a un hater.

Le parole di Soraia Ceruti

Soraia Ceruti, tra le proprie storie Instagram, ha così condiviso lo screenshot del commento dell’amica ringraziandola pubblicamente. Poi, però, furiosa, ha aggiunto: “Arriverà il momento in cui mi romperò il c*** e dirò come sono andate realmente le cose. Tempo al tempo”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dunque, pare essere stanca dei commenti e delle critiche che riceve per una storia ormai finita.

“Avete fatto esplodere, scoppiare di rabbia la mia amica, che proprio non lo fa di solito. Ha ragione, prima (l’imprenditore) era di Napoli, poi di Como, poi era il vicino. Robe totalmente inventate. Poi lui lo sa benissimo che non l’ho tradito. Veramente, basta con questa storia. Basta, basta, basta”, ha aggiunto ancora in un video. La Ceruti ha ormai voltato pagina e, parlando della fine della storia con Luca Salatino, a Uomini e Donne Magazine, ha raccontato di essersi sentita sola dopo l’esperienza vissuta dall’ex tronista nella casa del Grande Fratello Vip.

